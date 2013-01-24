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头戴式无线耳机

TAH9505BK/93
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    Bluetooth

    头戴式无线耳机

    TAH9505BK/93

    尽情沉醉

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      混合主动降噪。让您随处都保持专注

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      当歌曲美妙动听，值得您全神贯注聆听时，这些无线耳机可以让您陶醉其中。将一个外置麦克风和一个内置麦克风相结合，可消除外部噪音。盖上右耳罩，触发感知模式，将您带回现实世界。

      圆形耳罩式设计。外观靓丽，出色音质

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      飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

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      增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。

      27 小时播放时间（ANC 打开/关闭时）*

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      无论在 ANC 打开还是关闭的情况下，均可提供 27 小时播放时间和同等清晰、细腻的音效。快充 15 分钟可额外播放 5 小时。通过随附的 USB-C 充满电需要 4 小时。

      记忆泡沫耳罩垫。触摸控件

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      加垫耳罩垫和头带适合长时间聆听时佩戴。配有音乐和通话触摸控件、及按钮（右耳罩上），可供您控制 ANC 使用。耳罩可以折平，便于存放。

      通话清晰。坚固可靠的连接。

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      通话清晰，您可以同时连接到两个蓝牙设备。适合在通过笔记本电脑流传输播客时从手机听到通知。提供有适用于 Android 手机的 Google Fast Pairing。

      与腾讯小薇集成

      只需按下语音按钮即可唤醒腾讯小薇。完整集成腾讯小薇让您可以完全免提与手机互动。为您读取通知、播放音乐等。

      连接到任何声源。无线或有线

      这些高清音频耳机让您陶醉在您喜爱的专辑之中 - 使用智能设备、家庭设备、电视或笔记本电脑播放。您可以将分离式线缆插入高清设备中，尽享有线聆听。

      技术规格

      • 附件

        USB 线
        USB-C 线缆
        音频电缆
        快速入门指南
        飞机适配器
        保护罩

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10 个  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        充电时间
        4  小时
        音乐播放时间（ANC 打开时）
        27  小时
        音乐播放时间（ANC 关闭时）
        27  小时
        电池续航时间
        27 小时*

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        40 毫米
        灵敏度
        103 dB (1K Hz)
        波段
        20 - 40,000 Hz
        最大输入功率
        30z  mW

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        22.3  厘米
        宽度
        21.2  厘米
        高度
        25.1  厘米
        总重
        2.6  千克
        净重
        0.876  千克
        自重
        1.724  千克
        GTIN
        1 69 51613 94572 5

      • 产品尺寸

        高度
        9  厘米
        宽度
        17.01  厘米
        厚度
        18.92  厘米
        重量
        0.25  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        25.3  厘米
        宽度
        20.85  厘米
        厚度
        6.5  厘米
        总重
        0.766  千克
        净重
        0.292  千克
        自重
        0.474  千克
        EAN
        69 51613 94572 8

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          • 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。