当歌曲美妙动听，值得您全神贯注聆听时，这些无线耳机可以让您陶醉其中。将一个外置麦克风和一个内置麦克风相结合，可消除外部噪音。盖上右耳罩，触发感知模式，将您带回现实世界。
圆形耳罩带来出色的时尚感。耳罩塞可形成密封效果，被动阻隔外部噪音。经过精心微调的 40 毫米驱动器提供深厚的低音、均衡的中频和出色的高频音效。
增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。
无论在 ANC 打开还是关闭的情况下，均可提供 27 小时播放时间和同等清晰、细腻的音效。快充 15 分钟可额外播放 5 小时。通过随附的 USB-C 充满电需要 4 小时。
加垫耳罩垫和头带适合长时间聆听时佩戴。配有音乐和通话触摸控件、及按钮（右耳罩上），可供您控制 ANC 使用。耳罩可以折平，便于存放。
通话清晰，您可以同时连接到两个蓝牙设备。适合在通过笔记本电脑流传输播客时从手机听到通知。提供有适用于 Android 手机的 Google Fast Pairing。
只需按下语音按钮即可唤醒腾讯小薇。完整集成腾讯小薇让您可以完全免提与手机互动。为您读取通知、播放音乐等。
这些高清音频耳机让您陶醉在您喜爱的专辑之中 - 使用智能设备、家庭设备、电视或笔记本电脑播放。您可以将分离式线缆插入高清设备中，尽享有线聆听。
附件
连接
便利性
设计
功率
声音
外箱
产品尺寸
包装尺寸