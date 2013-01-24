3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。
跑得更快。跳得更高。踢得更猛。即使在监测心率时仍可获得 6 小时播放时间。充一次电需 2 小时。
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
通过内置心率监测仪追踪您的心率。耳塞中的传感器可精确追踪您的心跳。您可以知晓何时该运动，何时该休息，由此在每次训练中都能获得出色的效果。兼容可用的健身追踪应用程序。
这款运动耳机具有 IPX5 防浸泡等级，这意味着它们耐持续浸泡。即使在您刻苦训练挥汗如雨、雨中训练或淋浴时，也可佩带这款耳机。
充一次电需 2 小时。如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可额外享受 1 小时的播放时间。
用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。
3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。无论训练强度有多大，这款运动耳机均可保持稳固佩戴效果。
人性化按钮使孩子们可以轻松接听电话、跳过曲目或暂停所聆听的音乐。所有操作均无需接触智能手机。耳罩座上的音量按钮均可轻松触及，LED 灯按钮亦是如此。
通过精细调谐的 6 毫米驱动器接入具有水晶般清澈自然音质的世界。您的运动耳机采用精心设计，无论聆听何种音乐，均能提供清澈细腻而自然的音效。
设计
声音
连接
便利性
附件
功率
包装尺寸
内箱
外箱
产品尺寸