贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话

T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势