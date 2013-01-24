贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话
T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话
T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势
贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话
T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话
T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势
触摸控制。使用触摸控件可便于管理音乐和通话。您可以播放和暂停、播放上一首和下一首曲目、接听或拒接来电。
内置电容式传感器。当您摘掉耳机时，音乐会自动暂停。这样可防止误触发耳机
内置两个麦克风，可提供清晰的语音降噪效果，为您带来清晰的通话体验。
13 毫米驱动器和经典的 BT 5.2 芯片可为您带来出众的音质
采用先进的 TWS 重传技术以使连接更稳定，两个耳机之间无延迟
这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
当您打开充电盒的瞬间，耳机即可配对。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备
通过触摸手机唤醒手机的语音助手，然后您可以要求手机播放音乐、打电话或查询天气情况等
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
包装尺寸
外箱
内箱