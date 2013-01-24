主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

耳塞式耳机

TAT3235WT/93
  • 贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话 贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话 贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话
    -{discount-value}

    耳塞式耳机

    TAT3235WT/93

    贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话

    T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势

    耳塞式耳机

    贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话

    T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势

    贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话

    T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势

    耳塞式耳机

    贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话

    T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质 查看所有优势

    相似产品

    See all true-wireless-headphones

      贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话

      • 蓝牙®
      • 白色

      IPX4 防溅和防汗

      这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

      触摸控制，可管理音乐和通话

      触摸控制。使用触摸控件可便于管理音乐和通话。您可以播放和暂停、播放上一首和下一首曲目、接听或拒接来电。

      轻松唤醒手机的语音助手

      通过触摸手机唤醒手机的语音助手，然后您可以要求手机播放音乐、打电话或查询天气情况等

      电容式传感器，可检测耳机输入或输出

      内置电容式传感器。当您摘掉耳机时，音乐会自动暂停。这样可防止误触发耳机

      采用 2 个麦克风，可提供清晰的语音降噪效果

      内置两个麦克风，可提供清晰的语音降噪效果，为您带来清晰的通话体验。

      13 毫米驱动器，搭载 BT 5.2 经典的 BT 芯片

      13 毫米驱动器和经典的 BT 5.2 芯片可为您带来出众的音质

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      当您打开充电盒的瞬间，耳机即可配对。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备

      采用镜像技术进行耳机连接

      采用先进的 TWS 重传技术以使连接更稳定，两个耳机之间无延迟

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        半封闭式
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        13 毫米
        灵敏度
        98  分贝
        频率响应
        20-20,000 Hz

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • 传输格式：SBC
        • aptX
        • AAC
        蓝牙版本
        5.2
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电

      • 附件

        快速入门指南
        USB 线
        USB-C 线缆

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        充电式设计
        通话时间
        4 小时
        音乐播放时间
        6+18  小时
        充电时间
        2  小时

      • 设计

        颜色
        白色

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        高度
        14.7  厘米
        宽度
        4.4  厘米
        厚度
        9.4  厘米
        总重
        0.171  千克
        净重
        0.051  千克
        自重
        0.12  千克
        EAN
        69 51613 94639 8

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        43  厘米
        宽度
        28.6  厘米
        高度
        18.3  厘米
        总重
        4.93  千克
        净重
        1.224  千克
        自重
        3.706  千克
        GTIN
        1 69 51613 94639 5

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        长度
        27  厘米
        宽度
        10.3  厘米
        高度
        16.2  厘米
        总重
        1.12  千克
        净重
        0.306  千克
        自重
        0.814  千克
        GTIN
        2 69 51613 94639 2

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品