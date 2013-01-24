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复古收音机

TAVS700/93
  • 经典再现 经典再现 经典再现
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    复古收音机

    TAVS700/93

    经典再现

    这款市电供电的蓝牙时钟收音机将地道的 20 世纪 50 年代风格与现代性能相结合。木质机壳、铜制旋钮和可调光显示屏，可成为任何房间中的精致装饰品。数字收音机调谐器可提供清晰的接收效果。 查看所有优势

    复古收音机

    经典再现

    这款市电供电的蓝牙时钟收音机将地道的 20 世纪 50 年代风格与现代性能相结合。木质机壳、铜制旋钮和可调光显示屏，可成为任何房间中的精致装饰品。数字收音机调谐器可提供清晰的接收效果。 查看所有优势

    经典再现

    这款市电供电的蓝牙时钟收音机将地道的 20 世纪 50 年代风格与现代性能相结合。木质机壳、铜制旋钮和可调光显示屏，可成为任何房间中的精致装饰品。数字收音机调谐器可提供清晰的接收效果。 查看所有优势

    复古收音机

    经典再现

    这款市电供电的蓝牙时钟收音机将地道的 20 世纪 50 年代风格与现代性能相结合。木质机壳、铜制旋钮和可调光显示屏，可成为任何房间中的精致装饰品。数字收音机调谐器可提供清晰的接收效果。 查看所有优势

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      经典再现

      • 蓝牙®
      • 20 瓦输出功率

      配备复古木质机壳。20 世纪 50 年代风格设计细节

      这是一款向标志性的飞利浦 Philetta 254 台式收音机致敬的蓝牙收音机。复古木质机壳彰显魅力。双控制钮和扬声器网罩凝结了 20 世纪 50 年代风格设计细节，将您带回爵士乐和摇滚乐统领无线电波的时代。

      清晰的数字时钟大显示屏。亮度可调

      清晰的数字时钟大显示屏，亮度可调，所以很容易找到适合您房间的亮度级别。太阳落山后，可以通过 MENU 旋钮操作并更改照明强度。

      可预设的 FM 数字收音机

      这款复古时钟收音机配备 FM 数字调谐器，并可通过蓝牙连接移动设备进行串流。数字调谐器可带来水晶般清晰的接收效果。您还可以设置多达 20 个 FM 预设，一网打尽您喜爱的电台。

      清晰、细腻的音效。2 个 3 英寸全频扬声器

      2 个 3 英寸全频扬声器带来清晰的音效。通过低音反射端口驱动低音，为您带来圆润而震撼的低音响应。铜金属色调网状格栅让声音缓缓流淌。

      两个双层控制钮

      短按电源按钮便可使该收音机做好配对准备。无线范围为 10 米：如果您的设备在另一个房间，则传输效果会非常理想。两个复古风格旋钮采用双层设计，可控制音量、音源、FM 电台等更多设置。

      低音反射端口。饱满震撼的低音效果

      低音反射端口。饱满震撼的低音效果

      铜金属色调网状格栅让声音缓缓流淌

      铜金属色调网状格栅让声音缓缓流淌

      长达 10 米的无线范围

      蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此音箱上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

      技术规格

      • 附件

        随附的附件
        快速安装指南

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        20W
        声音系统
        立体声
        音量控制
        旋转式

      • 兼容性

        其他蓝牙设备

      • 扬声器

        内置扬声器
        2

      • 调谐器/接收/发送

        自动数字调谐
        FM 频率范围
        87.5-108  MHz
        预设电台编号
        20
        调谐波段
        FM 立体声
        调谐器显示
        PLL

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        蓝牙范围
        视线，10 米或 30 英尺
        蓝牙版本
        5
        USB 充电
        • 5 V，2 A

      • 便利性

        时钟
        定时关机
        时钟/版本
        数字

      • 时钟

        时间格式
        • 12 小时
        • 24 小时

      • 尺寸

        产品重量
        2.55  千克
        产品尺寸（宽x厚x高）
        33.5 x 14.6 x 18.3 厘米
        重量（含包装）
        2.75  千克
        包装尺寸（宽x厚x高）
        40.8 x 18.6 x 23.4 厘米

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