这是一款向标志性的飞利浦 Philetta 254 台式收音机致敬的蓝牙收音机。复古木质机壳彰显魅力。双控制钮和扬声器网罩凝结了 20 世纪 50 年代风格设计细节，将您带回爵士乐和摇滚乐统领无线电波的时代。
清晰的数字时钟大显示屏，亮度可调，所以很容易找到适合您房间的亮度级别。太阳落山后，可以通过 MENU 旋钮操作并更改照明强度。
这款复古时钟收音机配备 FM 数字调谐器，并可通过蓝牙连接移动设备进行串流。数字调谐器可带来水晶般清晰的接收效果。您还可以设置多达 20 个 FM 预设，一网打尽您喜爱的电台。
2 个 3 英寸全频扬声器带来清晰的音效。通过低音反射端口驱动低音，为您带来圆润而震撼的低音响应。铜金属色调网状格栅让声音缓缓流淌。
短按电源按钮便可使该收音机做好配对准备。无线范围为 10 米：如果您的设备在另一个房间，则传输效果会非常理想。两个复古风格旋钮采用双层设计，可控制音量、音源、FM 电台等更多设置。
低音反射端口。饱满震撼的低音效果
铜金属色调网状格栅让声音缓缓流淌
蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此音箱上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。
附件
声音
兼容性
扬声器
调谐器/接收/发送
连接
便利性
时钟
尺寸