滤芯无需维护，可持续过滤多达 1000 升# 水而无需清洗

无需维护的滤网，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性碳制造，可持续过滤多达 1000 升# 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤网的净化容量最高达 1000 升。