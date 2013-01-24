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反渗透净水器

WP4190/01
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    Whisper 反渗透净水器

    WP4190/01

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    飞利浦 WP4190/01 反渗透净水器采用智能控制，可有效去除水中的有害物质，例如重金属、病毒、细菌等...让您安心享用即时的新鲜净水。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥7,999.00

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      可去除 99% 的重金属

      • 500GPD* 无水箱
      • 去除超过 99% 的重金属
      • 1.5 升/分钟，即时尽享新鲜净水

      高流量无水箱系统，即时提供新鲜水

      500 GPD 反渗透净水器具有 1.5 升/分钟的高流量，无需水箱，这有助于避免可能的二次污染风险，并让您即时享用过滤的新鲜净水。

      废水比 1.5:1，净水效率高于 60%

      净水与废水的比例为是 1.5:1，净水效率高于 60%，可节省成本和环保支出。

      通过传感器技术带来无忧用户体验

      传感器技术可监控滤网使用寿命，并防止 UTS* 用水环境出现漏水：使用数字显示屏监控滤芯使用寿命，以便提醒用户及时更换滤芯；持续监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流；工作状态和错误显示，跟踪设备的运行状况，实现无忧使用。

      集成式水路，可防止漏水

      集成式水路经过精心设计，具有低漏水风险的结构，仅包括 8 个连接器。

      QuickTwist 机制，让更换滤芯更方便

      为了便于使用，可以通过简单的快速转动来取下滤芯，而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可避免内部系统受到污染。

      去除小至 0.0001 微米的细小有害物质

      AquaShield RO 多层净化系统可有效去除重金属 (Pb >99% *)、细菌 (>99.999%)、病毒 (>99.999%)、农药 (>99.9%)、残留氯 (>99%)，并且能够有效降低水的硬度，以便去除水垢。畅饮新鲜净水，并用净水制作美味饮料和食物。现在，就连您的宠物也能受益于安全洁净的水。

      技术规格

      • 普通参数

        更换滤芯
        • WP3977/00
        • WP3976/01
        • WP3996/00
        额定水流速
        1.5 升/分钟
        净水效率
        1
        水箱
        N

      • 滤网规格

        过滤精度
        RO：0.0001 微米
        RO 膜规格
        500 加仑

      • 原产地

        净水机
        中国
        替换滤芯
        中国

      • 净化系统

        重金属去除 (Pb)
        > 99%
        细菌去除（大肠杆菌群）
        > 99.999%
        病毒去除 (MS2)
        > 99.999%
        农药去除
        > 99.9%
        氯去除
        > 99%
        水垢减少
        Y

      • 入水条件

        入水压力
        1.5-4  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz

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          • 500GPD：500 加仑/天，如果此净水器运行 24 小时，则可以产生 500 加仑净水。
          • UTS：水槽下方。
          • 细菌和病毒去除率基于 SGS 测试报告：ASH17-006947-04。
          • 重金属、农药和氯的去除率基于 SGS 测试报告：ASH17-006947-05。
          • 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。