如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、杀虫剂 (>99%*)、残余氯 (>99%*)，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。
升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.58L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。
RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。
产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。
RFID防伪技术，智能识假，使用原厂滤芯更放心。同时RFID寿命监测技术，识别滤芯位置和真实寿命，避免发生安装和更换错误的情况。
龙斗和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。
第三代集成式水路*，水路接头从8个减少为4个，与第一代集成式水路相比，进一步降低50%的漏水风险。
使用飞利浦水健康APP，无论何时何地，您都可以遥控您的净水器。它有强大的记忆能力，记录您的使用情况，输出属于您的净水报告，例如用水报告、水质报告和更清晰的寿命提醒。
横置滤芯设计与快速旋转技术相结合，您可轻松更换滤芯。您在更换过程中无需切断水源，只需轻轻旋转，即可卸下滤芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。
一般规格
滤芯规格
原产地
净化系统
入水条件
功率