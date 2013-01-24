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Revolution

厨下式净水器

WP4244
  • 卓越过滤，超凡体验 卓越过滤，超凡体验 卓越过滤，超凡体验
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    Revolution 厨下式净水器

    WP4244

    卓越过滤，超凡体验

    这款净水器不但拥有五大核心技术，提供卓越的净水体验，还搭载RFID防伪技术和APP智能技术，可以识别滤芯真伪，使用更安全更智能，随时随地掌握净水器的信息。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥7,999.00

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      卓越过滤，超凡体验

      RFID技术更安全， APP连接更智能

      • 反渗透技术
      • 600G*无桶设计
      • ≥1.58L/min
      • 3年RO滤芯寿命

      去除小至0.0001微米的有害物质

      AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、杀虫剂 (>99%*)、残余氯 (>99%*)，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

      6秒装满一杯净化水*

      升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.58L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。 

      3年RO滤芯寿命*

      RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。

      节水过滤技术，一级水效，1.5:1低废水比

      产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。

      RFID 防伪技术

      RFID防伪技术，智能识假，使用原厂滤芯更放心。同时RFID寿命监测技术，识别滤芯位置和真实寿命，避免发生安装和更换错误的情况。

      ClearSmart全方位监测技术给您带来无忧的净水体验

      龙斗和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

      升级改善的集成水路有效防止水泄漏

      第三代集成式水路*，水路接头从8个减少为4个，与第一代集成式水路相比，进一步降低50%的漏水风险。

      连接智能手机，掌控您的净水器

      使用飞利浦水健康APP，无论何时何地，您都可以遥控您的净水器。它有强大的记忆能力，记录您的使用情况，输出属于您的净水报告，例如用水报告、水质报告和更清晰的寿命提醒。

      快旋换芯技术和滤芯横置设计相结合，让您轻松更换滤芯

      横置滤芯设计与快速旋转技术相结合，您可轻松更换滤芯。您在更换过程中无需切断水源，只需轻轻旋转，即可卸下滤芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。

      技术规格

      • 一般规格

        替换滤芯
        • CBPA-AUT716/00*
        • RO-AUT762/00*
        • CB-AUT717/00*
        额定净水量
        5000L  升
        额定净水流速
        1.58L/min
        产水率(废水比)
        60% (1.5: 1)
        储水桶
        N
        产品尺寸
        450 X 140 X 443mm  毫米

      • 滤芯规格

        过滤精度
        RO:0.0001μm
        RO膜规格
        600 加仑

      • 原产地

        厨下式净水器
        中国
        替换滤芯
        中国

      • 净化系统

        细菌去除（大肠杆菌群）
        > 99.99%
        病毒去除 (MS2)
        > 99.99%
        农药去除（灭草松）
        99%
        余氯去除率
        >99%
        水垢减少
        Y

      • 入水条件

        入水压力
        1.5-4  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

      • 功率

        额定电源
        220V/50Hz

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          • 600GPD：600 加仑/天，如果此净水器运行 24 小时，则可以产生 600 加仑净水。*RO：反渗透 (Reverse Osmosis) 的缩写
          • 细菌和病毒去除率基于 SGS 测试报告：ASH18-000805-07。
          • 重金属、农药和氯的去除率基于 SGS 测试报告：ASH18-000805-12。
          • 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。
          • 6秒装满一杯150ml的净水。
          • 为保证RFID功能正常运作，购买更换滤芯时，请购买带有RFID标识的滤芯。