360° 吸嘴可捕获 99.7% 的灰尘和污垢*

清洁时，您总是希望确保清洁设备一次即可吸取地板上的所有灰尘和污垢，而不会在同一表面上多次通过。360° 通用吸嘴一次即可捕获多达 99.7% 的灰尘和污垢，地板上不会遗落任何灰尘和污垢！得益于专利 360° 吸尘技术，可从吸嘴的四边吸取更多灰尘和污垢，让您的所有操作都能有效吸尘！