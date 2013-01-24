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8000 Series Aqua

吸尘湿拖一体机

XC8149/81
  • 一款可以同时真空吸尘和湿拖的无绳吸拖一体机 一款可以同时真空吸尘和湿拖的无绳吸拖一体机 一款可以同时真空吸尘和湿拖的无绳吸拖一体机
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    8000 Series Aqua 吸尘湿拖一体机

    XC8149/81

    一款可以同时真空吸尘和湿拖的无绳吸拖一体机

    仅靠真空清洁去除不了粘腻的污渍。飞利浦无绳吸尘器是一款可清洁除灰尘之外其他污物的立式吸尘器，一次即可真空吸尘和湿拖，轻松完成整个清洁过程。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,199.00

    8000 Series Aqua 吸尘湿拖一体机

    一款可以同时真空吸尘和湿拖的无绳吸拖一体机

    仅靠真空清洁去除不了粘腻的污渍。飞利浦无绳吸尘器是一款可清洁除灰尘之外其他污物的立式吸尘器，一次即可真空吸尘和湿拖，轻松完成整个清洁过程。 查看所有优势

    一款可以同时真空吸尘和湿拖的无绳吸拖一体机

    仅靠真空清洁去除不了粘腻的污渍。飞利浦无绳吸尘器是一款可清洁除灰尘之外其他污物的立式吸尘器，一次即可真空吸尘和湿拖，轻松完成整个清洁过程。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,199.00

    8000 Series Aqua 吸尘湿拖一体机

    一款可以同时真空吸尘和湿拖的无绳吸拖一体机

    仅靠真空清洁去除不了粘腻的污渍。飞利浦无绳吸尘器是一款可清洁除灰尘之外其他污物的立式吸尘器，一次即可真空吸尘和湿拖，轻松完成整个清洁过程。 查看所有优势

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      一款可以同时真空吸尘和湿拖的无绳吸拖一体机

      真空吸尘和湿拖& 360° 吸嘴

      • 吸尘和清洁吸嘴
      • 360° 吸嘴
      • 长达 80 分钟续航*，Turbo: 28 分钟
      • 迷你涡轮刷，额外滤网
      一次即可完成真空吸尘和湿拖除去灰尘、污垢和污渍

      一次即可完成真空吸尘和湿拖除去灰尘、污垢和污渍

      地板清洁只有在吸尘后进行最终湿擦才算完成。这需要精力和时间以及不止一种工具。如果您能用一款灵活的无绳立式吸尘器来同时做这两件事，将会怎样？出众的 Aqua 吸嘴不仅可以真空吸尘，而且一次即可湿拖除去灰尘、污垢和污渍。

      您可以添加清洁剂，捕获多达 99% 的细菌*

      您可以添加清洁剂，捕获多达 99% 的细菌*

      您甚至可以在水箱中添加您喜爱的清洁剂，捕获多达 99% 的细菌。

      恒洁涂层可防止布料滋生细菌*

      恒洁涂层可防止布料滋生细菌*

      全新恒洁涂层可防止布料在清洁后滋生细菌！这样，更易于保护垫子。

      较持久的强力模式，一次充电即可清洁面积达 125 平方米以上的房间*（飞利浦内部实验室数据）

      较持久的强力模式，一次充电即可清洁面积达 125 平方米以上的房间*（飞利浦内部实验室数据）

      如果您需要出色的性能，可始终将清洁设备调至 MAX（最大）设置。对于无绳吸尘器来说，这并非总是可行的，因为以强力模式运行会很快耗尽电池电量。如果您可以拥有一款其电池电量足以完成全屋清洁的无绳吸尘器，将会怎样？我们的所有立式吸尘器均采用新一代锂离子电池，可提供更长的 MAX*（最大）性能运行时间，一次充电即可清洁面积达 125 平方米以上*的房间。

      锂离子电池可持续使用长达 80 分钟

      锂离子电池可持续使用长达 80 分钟

      不同的需求需要不同的选项。在您需要充电之前，我们持久耐用的 25.2 伏锂离子电池可为您提供长达 80 分钟（ECO 环保节能模式）、35 分钟（正常模式）和 28 分钟（强力模式）的清洁时间。（使用湿拖吸嘴）

      360° 吸嘴可捕获 99.7% 的灰尘和污垢*

      360° 吸嘴可捕获 99.7% 的灰尘和污垢*

      清洁时，您总是希望确保清洁设备一次即可吸取地板上的所有灰尘和污垢，而不会在同一表面上多次通过。360° 通用吸嘴一次即可捕获多达 99.7% 的灰尘和污垢，地板上不会遗落任何灰尘和污垢！得益于专利 360° 吸尘技术，可从吸嘴的四边吸取更多灰尘和污垢，让您的所有操作都能有效吸尘！

      360° 吸嘴可通过 LED 灯轻松照射到隐蔽的灰尘

      360° 吸嘴可通过 LED 灯轻松照射到隐蔽的灰尘

      如果我们告诉您地板上满是隐藏的灰尘和污垢，该怎么办？人眼看不到地板上的大部分污垢。现在，凭借吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和捕捉灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可轻松照射到隐蔽的灰尘和污垢，帮助您随时随地进行清洁。

      第十代飓风离尘技术可确保更持久地保持更强劲性能

      第十代飓风离尘技术可确保更持久地保持更强劲性能

      飞利浦第十代飓风离尘技术是我们的新型无尘袋技术，现在配备于无绳吸尘器。第十代飓风离尘技术可确保持久地提供强劲的吸力.

      PowerBlade 数字电机，可通过智能显示屏轻松控制

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      PowerBlade 数字电机可产生强劲风速，可从吸嘴的四边吸取更多灰尘和污垢。得益于智能数字显示屏，您随时可以根据需要控制电机并调整其速度！我们的智能数字显示屏还可在滤网需要清洁时提供相应显示。滤网清洁指示灯将帮助您悉心维护产品，始终确保高性能。

      集成式缝隙吸嘴和毛刷，另附额外附件

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      不同的表面需要不同类型的吸嘴和附件。对于飞利浦立式吸尘器来说，附件可一键使用并始终触手可及，如手持式部件中具有集成式小缝隙工具，管中集成有毛刷附件。对于任何额外需求，额外附件均可助您一臂之力，迷你强力刷十分适合去除宠物毛发，而较长缝隙工具则可轻松清洁难以触及的区域。

      触及各个角落，甚至是低矮家具下方区域

      触及各个角落，甚至是低矮家具下方区域

      飞利浦无绳吸尘器 8000 系列可在窄小空间和难以清洁的位置充分发挥其灵活且易于操控的出色优势。因为集尘桶装配在顶部，所以您的无绳吸尘器能适应较小角度，甚至可在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。

      技术规格

      • 性能

        电池类型
        锂电池
        电池电压
        25.2  伏
        充电时间
        5  小时
        运行时间（飞利浦内部实验室数据，1档设置下使用湿拖吸嘴的续航时间）
        80/70（湿拖吸嘴/360°吸嘴）  分钟
        声压级
        84  分贝
        气流（最大）
        1100  升/分钟

      • 设计

        颜色
        宝石青

      • 过滤

        尘量
        0.6  升
        过滤系统
        3 重旋风清洁

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 微细纤维软垫
        • 集成式毛刷
        • 2 合 1毛刷和缝隙吸嘴
        • 额外滤网
        • 加长软管
        附加吸尘嘴
        • 迷你涡轮刷
        • Aqua 吸嘴
        标准吸尘嘴
        360° 吸嘴

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        1170 x 260 x 220  毫米
        产品重量
        2.7  千克

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          • 拖布含有吡啶硫酮锌，使用 24 小时后，抗菌率达 99% 以上。经认证的实验室根据 GB 21551.2-2010 和 ISO20743:2013 针对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌进行测试。
          • 在 6 月的德国 MAT 2019 上，与售价超过 300 欧元的 10 大无绳立式吸尘器进行对比测试
          • 运行时间和覆盖范围均基于飞利浦内部跟踪方法。
          • 使用飞利浦研发的粗污垢清洁产品进行测试，测试基于 IEC60312-1 标准。2018 年 1 月。一次是指向后和向前*以上数据如非特殊说明均来自飞利浦内部实验室数据