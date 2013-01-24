如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
地板清洁只有在吸尘后进行最终湿擦才算完成。这需要精力和时间以及不止一种工具。如果您能用一款灵活的无绳立式吸尘器来同时做这两件事，将会怎样？出众的 Aqua 吸嘴不仅可以真空吸尘，而且一次即可湿拖除去灰尘、污垢和污渍。
您甚至可以在水箱中添加您喜爱的清洁剂，捕获多达 99% 的细菌。
全新恒洁涂层可防止布料在清洁后滋生细菌！这样，更易于保护垫子。
如果您需要出色的性能，可始终将清洁设备调至 MAX（最大）设置。对于无绳吸尘器来说，这并非总是可行的，因为以强力模式运行会很快耗尽电池电量。如果您可以拥有一款其电池电量足以完成全屋清洁的无绳吸尘器，将会怎样？我们的所有立式吸尘器均采用新一代锂离子电池，可提供更长的 MAX*（最大）性能运行时间，一次充电即可清洁面积达 125 平方米以上*的房间。
不同的需求需要不同的选项。在您需要充电之前，我们持久耐用的 25.2 伏锂离子电池可为您提供长达 80 分钟（ECO 环保节能模式）、35 分钟（正常模式）和 28 分钟（强力模式）的清洁时间。（使用湿拖吸嘴）
清洁时，您总是希望确保清洁设备一次即可吸取地板上的所有灰尘和污垢，而不会在同一表面上多次通过。360° 通用吸嘴一次即可捕获多达 99.7% 的灰尘和污垢，地板上不会遗落任何灰尘和污垢！得益于专利 360° 吸尘技术，可从吸嘴的四边吸取更多灰尘和污垢，让您的所有操作都能有效吸尘！
如果我们告诉您地板上满是隐藏的灰尘和污垢，该怎么办？人眼看不到地板上的大部分污垢。现在，凭借吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和捕捉灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可轻松照射到隐蔽的灰尘和污垢，帮助您随时随地进行清洁。
飞利浦第十代飓风离尘技术是我们的新型无尘袋技术，现在配备于无绳吸尘器。第十代飓风离尘技术可确保持久地提供强劲的吸力.
PowerBlade 数字电机可产生强劲风速，可从吸嘴的四边吸取更多灰尘和污垢。得益于智能数字显示屏，您随时可以根据需要控制电机并调整其速度！我们的智能数字显示屏还可在滤网需要清洁时提供相应显示。滤网清洁指示灯将帮助您悉心维护产品，始终确保高性能。
不同的表面需要不同类型的吸嘴和附件。对于飞利浦立式吸尘器来说，附件可一键使用并始终触手可及，如手持式部件中具有集成式小缝隙工具，管中集成有毛刷附件。对于任何额外需求，额外附件均可助您一臂之力，迷你强力刷十分适合去除宠物毛发，而较长缝隙工具则可轻松清洁难以触及的区域。
飞利浦无绳吸尘器 8000 系列可在窄小空间和难以清洁的位置充分发挥其灵活且易于操控的出色优势。因为集尘桶装配在顶部，所以您的无绳吸尘器能适应较小角度，甚至可在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
性能
设计
过滤
吸尘嘴和附件
可持续发展
重量和尺寸