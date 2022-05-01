飞利浦地板清洁剂 适用于各种硬地板
地板清洁剂
飞利浦地板清洁剂适用于所有类型的硬地板，可轻松去除油脂、污渍和顽固脏污。该清洁剂与飞利浦湿式地板清洁设备兼容，可达到专业清洁效果。一瓶可使用 25 次。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
地板清洁剂
适用于各种硬地板
- 适用于所有硬地板类型
- 去除油脂、污渍、黏性污垢
- 一瓶可清洁多达 25 次
- 与所有飞利浦湿式清洁器兼容
浓缩清洁配方
附带的量盖可以用来准确地控制剂量。单次使用添加 10 ml ，1 瓶可供清洁 25 次。
配方适用于养宠人群和居家环境
适用于养宠人群和居家环境
适用于所有类型的硬地板
在层压板、实木地板、木材、瓷砖、大理石、混凝土、PVC 等材料上使用飞利浦湿式地板清洁设备，将获得出色的清洁效果
能轻松清除油脂、污渍、顽固脏污和灰尘
让地板保持光亮和干净，没有残留与划痕
适用于飞利浦吸尘器
可安全用于具备湿拖功能的飞利浦吸尘器。适配型号包括 FC67*、FC69*、XC313*、XC504*、XC514*、XC5244、XC6553、XC6557、XC705*、XC716*、XC805*、XC815*、XW62*、XW67*、XW69*、XW72*、XW93*、XW94*。不适用于飞利浦 OneUp 设备（电动拖把）。
技术规格
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普通参数
- 产品类型
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地板清洁剂（250 毫升）
- 适配
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FC67*、FC69*、XC313*、XC504*、XC514*、XC5244、XC6553、XC6557、XC705*、XC716*、XC805*、XC815*、XW62*、XW67*、XW69*、XW72*、XW93*、XW94*
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重量和尺寸
- 产品长度
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37
- 产品宽度
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63
- 产品高度
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181
- 产品净重
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0.28
- 包装长度
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37
- 包装宽度
-
63
- 包装高度
-
181
- 包装重量
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0.284
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原产地
- 产地
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中国
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