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    飞利浦地板清洁剂 适用于各种硬地板

    XV1792/01

    地板清洁剂

    飞利浦地板清洁剂适用于所有类型的硬地板，可轻松去除油脂、污渍和顽固脏污。该清洁剂与飞利浦湿式地板清洁设备兼容，可达到专业清洁效果。一瓶可使用 25 次。

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    适用于各种硬地板

    • 适用于所有硬地板类型
    • 去除油脂、污渍、黏性污垢
    • 一瓶可清洁多达 25 次
    • 与所有飞利浦湿式清洁器兼容

    浓缩清洁配方

    附带的量盖可以用来准确地控制剂量。单次使用添加 10 ml ，1 瓶可供清洁 25 次。

    配方适用于养宠人群和居家环境

    适用于养宠人群和居家环境

    适用于所有类型的硬地板

    在层压板、实木地板、木材、瓷砖、大理石、混凝土、PVC 等材料上使用飞利浦湿式地板清洁设备，将获得出色的清洁效果

    能轻松清除油脂、污渍、顽固脏污和灰尘

    让地板保持光亮和干净，没有残留与划痕

    适用于飞利浦吸尘器

    可安全用于具备湿拖功能的飞利浦吸尘器。适配型号包括 FC67*、FC69*、XC313*、XC504*、XC514*、XC5244、XC6553、XC6557、XC705*、XC716*、XC805*、XC815*、XW62*、XW67*、XW69*、XW72*、XW93*、XW94*。不适用于飞利浦 OneUp 设备（电动拖把）。

    技术规格

    • 普通参数

      产品类型
      地板清洁剂（250 毫升）
      适配
      FC67*、FC69*、XC313*、XC504*、XC514*、XC5244、XC6553、XC6557、XC705*、XC716*、XC805*、XC815*、XW62*、XW67*、XW69*、XW72*、XW93*、XW94*

    • 重量和尺寸

      产品长度
      37
      产品宽度
      63
      产品高度
      181
      产品净重
      0.28
      包装长度
      37
      包装宽度
      63
      包装高度
      181
      包装重量
      0.284

    • 原产地

      产地
      中国

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