原创飞利浦 OneUp 3000 系列 电动拖把
迎接清洁新时代，你好 OneUp！
告别传统拖把摊开污渍的方式！飞利浦 OneUp 活水洗拖一体机，它能实时用干净的水拖地，同步实时吸走地面污水，带来瞬间无痕的地面清洁效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
迎接清洁新时代，你好 OneUp！
清洁从未如此彻底。直到现在。
- 比手动拖把清洁效果提升两倍***：深度清洁可去除高达99.9%的细菌*。
- 地面深度洁净
- OneUp专利AquaFlux净污分离活水系统：实时用干净的活水拖地，实时吸走地面污水
- 360°FlexGlide全域灵动刷头：无框设计清洁头，全向四贴边；低矮处180°平放深入低矮处
- 长效电池:可享受长达50分钟的超长续航
清洁效果不妥协，只有飞利浦 OneUp 才能像 OneUp 一样清洁。
清洁油脂、污渍、粘性污垢、细微灰尘和日常地板污渍。让地板光洁无残留和条痕，细菌去除率高达 99.9%*
无需水桶，轻松无忧：从头到尾的轻松清洁体验
享受轻松无忧的地面清洁，无需水桶、拧干或冲洗。飞利浦 OneUp 电动拖把简化了每一个清洁步骤。
原创 OneUp 专利技术
得益于专利 OneUp 技术，您可以确保不会传播污垢。它在向地板泵送清水的同时静音吸走脏水。每一次都如此。
清水和脏水始终分离
得益于集成水箱，清水和脏水始终分离。您可以随时查看水箱状态，轻松加水和倒水，无需接触脏水！
360°旋转铰链实现最大清洁范围
360°旋转铰链设计，轻松清洁难以触及的角落和低矮家具下方区域。
无线设计，全屋轻松使用
无需电线或电缆，自由移动。操作方式与传统拖把相似——但不需要水桶！
适合面积达125平方米的公寓
适合面积达125平方米的公寓，单次注水可清洁50平方米。一次充满电可使用长达50分钟，提供延长的清洁时间
OneUp拖布垫使干燥速度快50%，清洁无痕**
同时拖地和干燥。原创飞利浦 OneUp 拖布垫确保均匀湿润，干燥速度加快 50%**。OneUp 比传统拖把清洁更深入，去除积累的污垢和残留物。如果您看到条纹，不用担心，这意味着污垢正在被清除！多方向拖地，而不仅仅是直线拖地，以实现彻底清洁。
适用于各种硬质地板，包括精致和不吸水的地面
清洁硬质地板，包括精致和非吸水地板，如层压板、无纹理瓷砖、乙烯基地板、木质地板如拼花地板、浇筑地板和石材。
持久耐用，易于充电的电池
LED显示屏一目了然地显示充电状态。当需要充电时，USB-C接口让您可以使用常规充电器甚至移动电源轻松充电。
可机洗且可重复使用的拖布垫
轻松取下飞利浦OneUp可更换拖布垫，无需接触任何污垢。可用洗衣机清洗并重复使用长达6个月。
与手动拖把相比节水高达90%
更高效的用水方式，与手动拖把和水桶相比，节水高达90%
1个清洁剂盒可替代多达3瓶普通清洁剂
飞利浦OneUp地板清洁剂采用超浓缩配方，1个清洁剂盒可使用多达40次清洁。对宠物和家人友好，确保日常使用更少的清洁剂且安全。专为飞利浦OneUp电动拖把研制，确保顶级清洁性能，延长拖把使用寿命。
技术规格
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技术规格
- 净水箱容量
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312毫升
- 污水箱容量
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270毫升
- 湿度设置数量
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1
- 拖把尺寸（长x宽x高）
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35*12*142厘米
- 包含的清洁剂盒数量
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1
- 包含的拖布数量
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1
- 无线设计
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Yes
- 电池电压
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3.6 伏
- 电池容量
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1.2 Ah
- 电池续航时间
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50 分钟
- 电池类型
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镍氢电池
- 空机重量
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1.75 kg
- 含包装重量
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2.76 kg
- 包装长度
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100 厘米
- 包装宽度
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15 厘米
- 包装高度
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11 厘米
- 包装重量
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2.76 千克
- *视觉清洁度：通过液体测试清洁表面的光泽度，与手动拖把相比。
- **根据IEC 60335-2-2标准化条件，在非吸水地板上与手动拖把相比测得的结果。
- ***在特定测试区域上，使用仅水的条件下，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌样本进行测试。
- ****基于125平方米的房屋面积。
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