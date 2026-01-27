活水洗拖一体机 活水洗拖一体机
迎接清洁新时代，你好 OneUp！
告别传统拖把摊开污渍的方式！飞利浦 OneUp 活水洗拖一体机，它能实时用干净的水拖地，同步实时吸走地面污水，带来瞬间无痕的地面清洁效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
迎接清洁新时代，你好 OneUp！
清洁从未如此彻底。直到现在。
- 地面深度洁净
- 清洁更高效
- OneUp专利AquaFlux净污分离活水系统：实时用干净的活水拖地，实时吸走地面污水
- 360°FlexGlide全域灵动刷头：无框设计清洁头，全向四贴边；低矮处180°平放深入低矮处
- 360°FlexGlide全域灵动刷头：无框设计清洁头，全向四贴边；低矮处180°平放深入低矮处
清洁效果不妥协，只有飞利浦 OneUp 才能实现 OneUp 般的清洁。
清洁油脂、污渍、粘性污垢、细小灰尘和日常地面杂物。让地板光亮如新，无残留无水痕，可去除高达99.9%的细菌*
无需水桶，轻松无忧：从头到尾的轻松清洁体验
享受无忧的地板清洁体验，无需水桶、拧干或冲洗。飞利浦 OneUp 电动拖把简化了每一个清洁步骤。
原创 OneUp 专利技术
凭借专利 OneUp 技术，您可以确保不会传播污垢。它在地板上泵送清水的同时静音吸走脏水。每一次都如此。
干净水和脏水始终分离
凭借集成水箱，清水和脏水始终分离。您可以随时看到它们，轻松加注和排空，无需接触脏水！
360°旋转铰链实现最大清洁范围
360°旋转铰链设计,轻松清洁难以触及的角落和低矮家具下方区域。
无线设计,在家中各处使用便捷
无需电线或电缆,自由移动。操作方式与传统拖把相似——但无需水桶!
适合最大125平方米的公寓
一箱水可清洁50平方米,适合最大125平方米的公寓。一次充满电可使用长达70分钟。
OneUp 拖布垫使干燥速度提高50%,清洁无痕**
同时拖地和干燥。原创飞利浦 OneUp 拖布确保最佳且均匀的湿润效果，干燥速度快 50%**。OneUp 比传统拖把清洁更深入，去除积累的污垢和残留物。如果您看到条纹，不用担心，这意味着污垢正在被清除！多方向拖地，而不仅仅是直线拖地，以实现彻底清洁。
适用于包括精致和不吸水的硬质地板
可清洁硬质地板,包括精致和非吸水地面,如复合地板、无纹理瓷砖、乙烯基地板、木质地板(如实木地板)、铸造地板和石材。
持久耐用，易于充电的电池
轻松安排家居清洁时间。电池单次充电可完成多达3次全屋****清洁。LED显示屏一目了然地显示充电状态。通过USB一晚（8小时）即可充满电 - 使用普通充电器或移动电源都很简单
可机洗且可重复使用的拖布垫
轻松取下飞利浦OneUp可更换拖布垫，无需接触任何污垢。可用洗衣机清洗并重复使用长达6个月。
与手动拖把相比节水高达90%
更高效的用水方式，与手动拖把和水桶相比节水高达90%
1个清洁剂盒可替代多达3瓶普通清洁剂
飞利浦OneUp地板清洁剂采用超浓缩配方，1个清洁剂盒可使用多达40次清洁。对宠物和家人友好，确保日常使用更少的清洁剂且安全。专为飞利浦OneUp电动拖把研制，确保顶级清洁性能，延长拖把使用寿命。
技术规格
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技术规格
- 净水箱容量
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281 毫升
- 污水箱容量
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178 毫升
- 湿度设置数量
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2
- 拖把尺寸（长x宽x高）
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35*12*140 厘米
- 包含的清洁剂盒数量
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1
- 包含的拖布数量
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1
- 无线设计
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Yes
- 电池电压
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3.6 伏
- 电池容量
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2 Ah
- 电池续航时间
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70 分钟
- 电池类型
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锂离子电池
- 空机重量
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1.9 千克
- 含包装重量
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2.5 千克
- 包装长度
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66厘米
- 包装宽度
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17.5厘米
- 包装高度
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14.5厘米
- 包装重量
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2.5千克
- *视觉清洁度：通过液体测试清洁表面的光泽度，与手动拖把相比。
- **根据 IEC 60335-2-2 标准化条件，在非吸水地板上与手动拖把相比测得的结果。
- ***在特定测试区域上，使用仅水测试大肠杆菌和金黄色葡萄球菌样本。
- ****基于 125 平方米的房屋面积。
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