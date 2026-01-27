OneUp 拖布垫使干燥速度提高50%,清洁无痕**

同时拖地和干燥。原创飞利浦 OneUp 拖布确保最佳且均匀的湿润效果，干燥速度快 50%**。OneUp 比传统拖把清洁更深入，去除积累的污垢和残留物。如果您看到条纹，不用担心，这意味着污垢正在被清除！多方向拖地，而不仅仅是直线拖地，以实现彻底清洁。