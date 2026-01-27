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  • 迎接清洁新时代，你好 OneUp！ 迎接清洁新时代，你好 OneUp！ 迎接清洁新时代，你好 OneUp！
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    活水洗拖一体机 活水洗拖一体机

    XV5113/01

    迎接清洁新时代，你好 OneUp！

    告别传统拖把摊开污渍的方式！飞利浦 OneUp 活水洗拖一体机，它能实时用干净的水拖地，同步实时吸走地面污水，带来瞬间无痕的地面清洁效果。

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    活水洗拖一体机 活水洗拖一体机

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    迎接清洁新时代，你好 OneUp！

    清洁从未如此彻底。直到现在。

    • 地面深度洁净
    • 清洁更高效
    • OneUp专利AquaFlux净污分离活水系统：实时用干净的活水拖地，实时吸走地面污水
    • 360°FlexGlide全域灵动刷头：无框设计清洁头，全向四贴边；低矮处180°平放深入低矮处
    • 360°FlexGlide全域灵动刷头：无框设计清洁头，全向四贴边；低矮处180°平放深入低矮处
    清洁效果不妥协，只有飞利浦 OneUp 才能实现 OneUp 般的清洁。

    清洁效果不妥协，只有飞利浦 OneUp 才能实现 OneUp 般的清洁。

    清洁油脂、污渍、粘性污垢、细小灰尘和日常地面杂物。让地板光亮如新，无残留无水痕，可去除高达99.9%的细菌*

    无需水桶，轻松无忧：从头到尾的轻松清洁体验

    无需水桶，轻松无忧：从头到尾的轻松清洁体验

    享受无忧的地板清洁体验，无需水桶、拧干或冲洗。飞利浦 OneUp 电动拖把简化了每一个清洁步骤。

    原创 OneUp 专利技术

    原创 OneUp 专利技术

    凭借专利 OneUp 技术，您可以确保不会传播污垢。它在地板上泵送清水的同时静音吸走脏水。每一次都如此。

    干净水和脏水始终分离

    干净水和脏水始终分离

    凭借集成水箱，清水和脏水始终分离。您可以随时看到它们，轻松加注和排空，无需接触脏水！

    360°旋转铰链实现最大清洁范围

    360°旋转铰链实现最大清洁范围

    360°旋转铰链设计,轻松清洁难以触及的角落和低矮家具下方区域。

    无线设计,在家中各处使用便捷

    无线设计,在家中各处使用便捷

    无需电线或电缆,自由移动。操作方式与传统拖把相似——但无需水桶!

    适合最大125平方米的公寓

    适合最大125平方米的公寓

    一箱水可清洁50平方米,适合最大125平方米的公寓。一次充满电可使用长达70分钟。

    OneUp 拖布垫使干燥速度提高50%,清洁无痕**

    OneUp 拖布垫使干燥速度提高50%,清洁无痕**

    同时拖地和干燥。原创飞利浦 OneUp 拖布确保最佳且均匀的湿润效果，干燥速度快 50%**。OneUp 比传统拖把清洁更深入，去除积累的污垢和残留物。如果您看到条纹，不用担心，这意味着污垢正在被清除！多方向拖地，而不仅仅是直线拖地，以实现彻底清洁。

    适用于包括精致和不吸水的硬质地板

    适用于包括精致和不吸水的硬质地板

    可清洁硬质地板,包括精致和非吸水地面,如复合地板、无纹理瓷砖、乙烯基地板、木质地板(如实木地板)、铸造地板和石材。

    持久耐用，易于充电的电池

    持久耐用，易于充电的电池

    轻松安排家居清洁时间。电池单次充电可完成多达3次全屋****清洁。LED显示屏一目了然地显示充电状态。通过USB一晚（8小时）即可充满电 - 使用普通充电器或移动电源都很简单

    可机洗且可重复使用的拖布垫

    可机洗且可重复使用的拖布垫

    轻松取下飞利浦OneUp可更换拖布垫，无需接触任何污垢。可用洗衣机清洗并重复使用长达6个月。

    与手动拖把相比节水高达90%

    与手动拖把相比节水高达90%

    更高效的用水方式，与手动拖把和水桶相比节水高达90%

    1个清洁剂盒可替代多达3瓶普通清洁剂

    1个清洁剂盒可替代多达3瓶普通清洁剂

    飞利浦OneUp地板清洁剂采用超浓缩配方，1个清洁剂盒可使用多达40次清洁。对宠物和家人友好，确保日常使用更少的清洁剂且安全。专为飞利浦OneUp电动拖把研制，确保顶级清洁性能，延长拖把使用寿命。

    技术规格

    • 技术规格

      净水箱容量
      281 毫升
      污水箱容量
      178 毫升
      湿度设置数量
      2
      拖把尺寸（长x宽x高）
      35*12*140 厘米
      包含的清洁剂盒数量
      1
      包含的拖布数量
      1
      无线设计
      Yes
      电池电压
      3.6 伏
      电池容量
      2 Ah
      电池续航时间
      70 分钟
      电池类型
      锂离子电池
      空机重量
      1.9 千克
      含包装重量
      2.5 千克
      包装长度
      66厘米
      包装宽度
      17.5厘米
      包装高度
      14.5厘米
      包装重量
      2.5千克
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    • *视觉清洁度：通过液体测试清洁表面的光泽度，与手动拖把相比。
    • **根据 IEC 60335-2-2 标准化条件，在非吸水地板上与手动拖把相比测得的结果。
    • ***在特定测试区域上，使用仅水测试大肠杆菌和金黄色葡萄球菌样本。
    • ****基于 125 平方米的房屋面积。

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