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  • 大户型的全屋清洁方案 大户型的全屋清洁方案 大户型的全屋清洁方案

    Cordless Wet & Dry 4000 Series 无线智能洗地机 4000系列

    XW4122/82

    大户型的全屋清洁方案

    具有UV紫外线杀菌功能，实现0化学残留，续航时间长达45分钟，轻松实现地面清洁。使用无刷直流电机，高吸力/高转速/低噪音。洒水手柄设计适用于硬地板、毛毯和地毯。

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    Cordless Wet & Dry 4000 Series 无线智能洗地机 4000系列

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    大户型的全屋清洁方案

    长续航UV除菌，一把搞定

    • 可湿拖/干吸/除菌，解决各种干湿污渍类型
    • 高达 45 分钟 *2 长续航
    • 长达 50 分钟的吸尘和拖地

    紫外线物理除菌

    不含氯，0 残留，不使用化学剂。产品不会损坏地板材料。长紫外线灯管更有效覆盖地板。*1

    采用强效的无刷直流电机，高效清洁力清洗地板

    最大电机转速可达 83000 RPM *3，具有效能高、低噪音、使用寿命长、可靠性高的特点。确保出色的用户体验和清洁效力。

    配有喷水按钮，适用于地毯

    配有喷水按钮，可由用户调节，适用于硬地板、地毯和毛毯。

    LED 屏幕显示和智能语音反馈系统

    智能人机交互，实时反馈产品状态，老人小孩都能轻松使用。

    一键实现 60 秒自净

    60 秒自动倒计时进行自净，滚刷上的污垢直接扫入机器内，全程无需动手。

    LG 进口 4800 毫安优质电池

    进口的 LG 锂离子电池提供持久动力，使用常规模式一次可清洁长达 45 分钟 *2。适合大户型，无需频繁充电。

    技术规格

    • 区域

      非 EU

    • 设计

      颜色
      亮蓝色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      668*333*295  mm
      产品重量
      4.5  kg

    • 性能

      电池类型
      锂电池
      电池电压
      25.2  V
      充电时间
      6-6.5  hour(s)
      正常运行时间：
      50 分钟
      Turbo 模式运行时间：
      35 分钟
      净水箱
      680 ml
      污水箱
      550 ml
      电池容量
      4800 毫安时

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    • 1经过第三方检测机构检测，在实验室测试条件，UV杀菌针对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的除菌率99.9%，实际效果因使用环境不同有所差别。报告编号：2020SP7502R01D。
    • 2 电池45min数据来源于飞利浦认可的外部实验室，以智能模式下测试，实际使用中根据情况不同可能会有所浮动。
    • 3 转速83000转为飞利浦认可的外部实验室测试，实际使用情况不同可能会有所差异。直流无刷电机相比有刷电机，具有吸力大、转速快、噪声小特点。

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