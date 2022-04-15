Cordless Wet & Dry 4000 Series 无线智能洗地机 4000系列
大户型的全屋清洁方案
具有UV紫外线杀菌功能，实现0化学残留，续航时间长达45分钟，轻松实现地面清洁。使用无刷直流电机，高吸力/高转速/低噪音。洒水手柄设计适用于硬地板、毛毯和地毯。 查看所有优势
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Cordless Wet & Dry 4000 Series 无线智能洗地机 4000系列
大户型的全屋清洁方案
长续航UV除菌，一把搞定
- 可湿拖/干吸/除菌，解决各种干湿污渍类型
- 高达 45 分钟 *2 长续航
- 长达 50 分钟的吸尘和拖地
紫外线物理除菌
不含氯，0 残留，不使用化学剂。产品不会损坏地板材料。长紫外线灯管更有效覆盖地板。*1
采用强效的无刷直流电机，高效清洁力清洗地板
最大电机转速可达 83000 RPM *3，具有效能高、低噪音、使用寿命长、可靠性高的特点。确保出色的用户体验和清洁效力。
配有喷水按钮，适用于地毯
配有喷水按钮，可由用户调节，适用于硬地板、地毯和毛毯。
LED 屏幕显示和智能语音反馈系统
智能人机交互，实时反馈产品状态，老人小孩都能轻松使用。
一键实现 60 秒自净
60 秒自动倒计时进行自净，滚刷上的污垢直接扫入机器内，全程无需动手。
LG 进口 4800 毫安优质电池
进口的 LG 锂离子电池提供持久动力，使用常规模式一次可清洁长达 45 分钟 *2。适合大户型，无需频繁充电。
技术规格
-
区域
- 非 EU
-
是
-
设计
- 颜色
-
亮蓝色
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
668*333*295
mm
- 产品重量
-
4.5
kg
-
性能
- 电池类型
-
锂电池
- 电池电压
-
25.2
V
- 充电时间
-
6-6.5
hour(s)
- 正常运行时间：
-
50 分钟
- Turbo 模式运行时间：
-
35 分钟
- 净水箱
-
680 ml
- 污水箱
-
550 ml
- 电池容量
-
4800 毫安时
- 1经过第三方检测机构检测，在实验室测试条件，UV杀菌针对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的除菌率99.9%，实际效果因使用环境不同有所差别。报告编号：2020SP7502R01D。
- 2 电池45min数据来源于飞利浦认可的外部实验室，以智能模式下测试，实际使用中根据情况不同可能会有所浮动。
- 3 转速83000转为飞利浦认可的外部实验室测试，实际使用情况不同可能会有所差异。直流无刷电机相比有刷电机，具有吸力大、转速快、噪声小特点。
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