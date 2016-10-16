搜索词

Shaver series 5000

飞利浦5000系列星球大战电动剃须刀

XZ5810/70
  • 剃须既贴面又快速 剃须既贴面又快速 剃须既贴面又快速
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Shaver series 5000 飞利浦5000系列星球大战电动剃须刀

    XZ5810/70

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00

    Shaver series 5000 飞利浦5000系列星球大战电动剃须刀

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。 查看所有优势

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00

    Shaver series 5000 飞利浦5000系列星球大战电动剃须刀

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。 查看所有优势

    相似产品

    See all 系列剃须刀

      剃须既贴面又快速

      提升20%动力*

      • MultiPrecision 刀片系统
      • 5 向 Flex 剃须刀头
      • 洁面刷和准确修剪器
      • 高效智能清洁系统
      提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

      提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

      通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。

      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

      实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      50 分钟无线剃须

      50 分钟无线剃须

      提供 50+ 分钟使用时间 – 剃须约 17 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无线模式下操作。

      1 小时充电时间

      1 小时充电时间

      得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      3 格电池电量和旅行锁指示

      3 格电池电量和旅行锁指示

      显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯

      卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

      卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

      卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

      高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

      高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

      只需轻触按钮，高效智能清洁系统即可对剃须刀进行清洁、润滑和充电，让剃须刀始终保持出众性能。

      提起胡须并从根部舒适地剃除

      提起胡须并从根部舒适地剃除

      使用升级双层刀片设计，让您享受更贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。

      技术规格

      • 剃须性能

        Turbo+ 模式
        剃须，具有 20% 额外动力

      • 附件

        亲肤
        干湿两用
        剃须系统
        • MultiPrecision 刀片系统
        • 升级双层刀片设计
        卡入式
        • 控油洁面刷
        • 准确修剪器
        收纳盒
        旅行袋
        显示屏
        • 3 格电池指示
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电显示灯
        • 清洁指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁指示灯
        智能贴合
        5 向 Flex 剃须刀头
        维护
        保护盖
        颜色
        酷黑色 - 神秘黑
        高效智能清洁系统
        • 清洁
        • 充电
        • 润滑
        • 清洁滤芯（随附）

      • 服务

        2 年保修
        手柄
        人体工学设计
        清洁
        全身水洗
        工作中
        使用前拔掉插头

      • 服务

        洁面刷 RQ560 或 RQ563
        每 3-6 个月更换一次

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏

      • 功率

        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        替换刀头
        每 2 年使用 SH50 更换一次
        最大功耗
        9 W

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        待机功耗
        0.1 W

      • 包装

        特殊
        礼品包

      包装盒内物品：

      包装照片

      包装盒中的其他物品

      • 卡入式准确修剪器
      • 高效智能清洁系统
      • 清洁滤芯
      • 卡入式洁面刷

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 提升 20% 的动力 - 与不使用 Turbo+ 模式相比
          • 卡入式洁面刷 - 根据外部结果（30 位受试者，洁面 3 小时后），相同条件下与手动清洁相比

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。