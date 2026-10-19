使用新安怡吸乳器时我的吸乳量小/没有吸出母乳

1.选择并不匆忙并且可能不会被打扰的安静时段。

2.让宝宝在身旁或将宝宝的照片放在身边有助于促进母乳流出。

3.温暖与放松的状态可促进乳汁流出，因此可尝试在温暖的沐浴或淋浴后吸乳。

4.开始吸乳前，用热法兰绒巾在乳房或飞利浦新安怡热凝胶垫上热敷并按摩数分钟，这样可促进乳汁流出，舒缓乳房胀痛。

5宝宝吸吮一只乳房的时候，可尝试对另一只乳房吸乳，或在喂养之后继续吸乳。早上起来就吸乳可促进乳汁流出。

6喂奶后至少等待 1 小时再吸乳。

7.不时地变换吸乳器在乳房上的位置有助于刺激乳腺分泌乳汁。

8确保吸乳时乳头可以自由移动。

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