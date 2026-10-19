飞利浦支持
使用新安怡吸乳器时我的吸乳量小/没有吸出母乳
如果您正在使用飞利浦新安怡吸乳器但又无法按照需要挤出乳汁，以下提示和诀窍可能会有所帮助。
当您感觉到吸力但没有吸出或吸出少量母乳时，请记住，使用吸乳器需要练习。您可能需要尝试几次之后才能成功。
1.选择并不匆忙并且可能不会被打扰的安静时段。
2.让宝宝在身旁或将宝宝的照片放在身边有助于促进母乳流出。
3.温暖与放松的状态可促进乳汁流出，因此可尝试在温暖的沐浴或淋浴后吸乳。
4.开始吸乳前，用热法兰绒巾在乳房或飞利浦新安怡热凝胶垫上热敷并按摩数分钟，这样可促进乳汁流出，舒缓乳房胀痛。
5宝宝吸吮一只乳房的时候，可尝试对另一只乳房吸乳，或在喂养之后继续吸乳。早上起来就吸乳可促进乳汁流出。
6喂奶后至少等待 1 小时再吸乳。
7.不时地变换吸乳器在乳房上的位置有助于刺激乳腺分泌乳汁。
8确保吸乳时乳头可以自由移动。
请访问以下网址以查找更多提示和技巧：YouTube
如果没有吸出乳汁，请勿一次持续吸乳超过 5 分钟。请尝试在当天的其他时间吸乳。如果吸乳过程中感到疼痛，请停止使用并咨询母乳喂养专家或育婴专家。
宝宝刚刚出生后，乳汁的分泌量仍然非常低。这是正常现象，不用担心，因为您的宝宝此时需要的量也很少。如果您感觉不安全，请与您的助产士、家庭医生、哺乳专家或母乳喂养专家进行讨论。
此页面上的信息适用于以下型号： SCF903/01, SCF332/02, SCF902/12. 点击此处显示更多产品编号 ›