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我没有获得使用飞利浦 Lumea 的预期效果

如果您对飞利浦 Lumea 的脱毛效果不满意，请不要担心。阅读下文，了解有关该问题的可能原因以及解决该问题的提示。

此页面上的信息适用于以下型号： BRI920/80, SC1997/83, SC1995/80. 点击此处显示更多产品编号  ›

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