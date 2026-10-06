我的飞利浦浓缩咖啡机没有咖啡流出

如果您的浓缩咖啡机发出很大噪音，并且水没有流入水箱，这通常是由滞留空气引起的。

以下步骤将帮助您解决此问题：

1. 关闭浓缩咖啡机

2. 清空水箱并拆下 AquaClean 过滤器（或您的机器正在使用的任何其他水过滤器）

3. 向水箱中注水，然后将其放回原位

4. 重启咖啡机咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水



如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确可供使用：

1. 摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒

2. 将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出

3. 将滤水器放回水箱并为水箱注水

4. 重新启动咖啡机，先关闭再打开电源

5. 选择热水并放出 2-3 杯热水



注意：如果您使用 AquaClean 过滤器超过三个月，请更换该过滤器。如果过滤器已使用超过这个时长，则可能会堵塞。