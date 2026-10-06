飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件下方有咖啡粉

如果冲煮套件及其部件没有充分润滑，那么咖啡粉可能会散落在冲煮套件周围。在这种情况下，请按照以下步骤润滑相应部件：

关闭浓缩咖啡机，耐心等待，直到再也听不到任何噪音（大约 15-20 秒）。 解锁咖啡机，拉出冲煮套件。用干净的温水冲洗，并等待其自然风干。 在冲煮套件的活塞上，涂上薄薄一层润滑油。 在位于冲煮套件底部的轴上，涂上薄薄一层润滑油。 在导轨两端，涂上薄薄一层润滑油。

注意：您可以在我们的在线商店或通过零售商购买飞利浦冲煮套件润滑油 HD5061。