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飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件下方有咖啡粉
如果您在飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件下方或内部发现咖啡粉，请参阅下面的解决方案和教学视频。
如果冲煮套件及其部件没有充分润滑，那么咖啡粉可能会散落在冲煮套件周围。在这种情况下，请按照以下步骤润滑相应部件：
注意：您可以在我们的在线商店或通过零售商购买飞利浦冲煮套件润滑油 HD5061。
由于咖啡粉很细，有一些散落在冲煮套件内部和下方属于正常现象。请冲洗飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件，并每周定期清洁其内部。
您可以在下方找到清洁步骤以及视频教程：
这些步骤均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
此页面上的信息适用于以下型号： EP0820/00, EP3341/89, EP1221/62. 点击此处显示更多产品编号 ›
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我可以在飞利浦浓缩咖啡机中使用其他滤水器吗？
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