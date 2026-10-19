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我的飞利浦浓缩咖啡机不冲煮咖啡便丢弃咖啡粉

取消咖啡冲煮功能时，飞利浦浓缩咖啡机将会丢弃咖啡粉。请阅读以下内容，了解更多信息和解决方案。

此页面上的信息适用于以下型号： EP0820/00, EP3321/62, EP1221/62. 点击此处显示更多产品编号  ›

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