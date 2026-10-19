飞利浦支持
我的飞利浦浓缩咖啡机不冲煮咖啡便丢弃咖啡粉
取消咖啡冲煮功能时，飞利浦浓缩咖啡机将会丢弃咖啡粉。请阅读以下内容，了解更多信息和解决方案。
使用预磨咖啡功能冲煮咖啡时，您需要打开咖啡机并使其处于就绪状态，然后再向预磨咖啡容器中添加预磨咖啡。
仅可使用随附的咖啡勺盛满一勺咖啡粉，然后敲击咖啡勺，使超出勺顶的咖啡粉掉落。咖啡粉过量会导致冲煮套件溢出并中断咖啡冲煮过程。咖啡粉会掉落到咖啡机中，且没有咖啡流出。
变脏或堵塞的冲煮套件可能会导致咖啡不会从咖啡机中流出。每周冲洗冲煮套件十分重要。请按照下列步骤操作或观看我们的教程视频：
- 关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）。
- 打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动。
- 用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位。
在煮咖啡之前，如果咖啡豆不够，将取消冲煮。然后就会将咖啡粉将丢弃到咖啡粉盒中。
要解决此问题，请确保您准备好了足够的咖啡豆，然后再开始冲煮。
这些步骤均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
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