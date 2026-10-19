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我的飞利浦浓缩咖啡机漏水

如果您注意到飞利浦浓缩咖啡机出现泄漏，请尝试通过以下原因和解决方案解决此问题：

1.    您是否注意到有水泄漏到水盘上？
2.    您是否注意到机器下方或机器侧面有清水？
3.    您是否注意到厨房桌台或机器下方有棕色水渍？
 

此页面上的信息适用于以下型号： EP0820/00, EP1221/62, EP3341/89. 点击此处显示更多产品编号  ›

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