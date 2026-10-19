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我无法将冲煮套件插入飞利浦浓缩咖啡机

如果您无法将冲煮套件插入飞利浦浓缩咖啡机，则冲煮套件可能未处于中间位置。查找以下如何将其放回原位的提示。

此页面上的信息适用于以下型号： EP0820/00, EP1221/62, EP1221/69. 点击此处显示更多产品编号  ›

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