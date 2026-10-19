我无法将冲煮套件插入飞利浦浓缩咖啡机

要插入冲煮套件，请检查冲煮套件是否正确设置在中间位置且机器可供使用。

当冲煮套件侧边黄色柱体上的箭头与黑色箭头以及“N”对齐时，冲煮套件处于中间位置。此外，侧边的黄色挂钩需要处于竖直位置（请查看以下参考图像或观看影片）。



按照以下说明将冲煮套件插入机器：

1. 将冲煮套件留在外面并关闭检修门。将所有其他部件放回咖啡机（水盘/咖啡粉容器、水箱）。

2. 按开/关按钮关闭咖啡机。等到不再听到声响（这可能需要最多 15-20 秒。

3. 按开/关按钮重新开启咖啡机。在机器停止发出声音之前，请勿采取任何措施。如果您在机器可供使用之前打开检修门/取出水盘/水箱，则机器中的装置可能处于插入冲煮套件的错误位置。

4. 在插入之前将冲煮套件放置在中间位置。要将冲煮套件置于中间位置，请首先按下控制杆，直至其与冲煮套件的底座接触（见图 1），然后检查黄色挂钩是否位于最高处；如果不是，请将其向上推（见图 2）

5. 打开检修门，将冲煮套件沿导轨重新滑入咖啡机，直至其固定到位。

6. 关闭检修门，然后关闭咖啡机并重新打开。



请注意：说明可能因具体浓缩咖啡机的型号而异。要了解更加准确的分步操作说明，请查看用户手册。

