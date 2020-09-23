搭载 Play-Fi 技术的 Philips TV & Sound
从多房间传输到环绕音效
什么是 DTS Play-Fi?
DTS Play-Fi 可在任何兼容的扬声器、电视和平板影院之间传输完美同步的高品质音频。在每个房间或设置区域播放始终如一的音质。轻松打造环绕音效系统。
轻松营造家庭音响氛围
让音乐萦绕在每个房间。烹饪时，通过厨房扬声器收听电视节目。打造环绕音效设置。DTS Play-Fi 连接和飞利浦音响应用程序让您可以通过家庭 Wi-Fi 网络做到这一切。
打开包装。连接。享受。
将飞利浦电视链接到扬声器。将扬声器相互链接。您甚至还可以通过连接到您的移动设备的耳机来收听电视节目。
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