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Performance Series & Play-Fi Sound

搭载 Play-Fi 技术的 Philips TV & Sound 

从多房间传输到环绕音效 

了解 DTS® Play-Fi®
什么是 Play-Fi

什么是  DTS Play-Fi? 


DTS Play-Fi 可在任何兼容的扬声器、电视和平板影院之间传输完美同步的高品质音频。在每个房间或设置区域播放始终如一的音质。轻松打造环绕音效系统。

接下来您会听什么内容？ 

Philips TV & Sound 无线家庭系统
Play-Fi

轻松营造家庭音响氛围  


让音乐萦绕在每个房间。烹饪时，通过厨房扬声器收听电视节目。打造环绕音效设置。DTS Play-Fi 连接和飞利浦音响应用程序让您可以通过家庭 Wi-Fi 网络做到这一切。

Download Play-Fi for Android
Download Play-Fi for iOS

打开包装。连接。享受。

 

将飞利浦电视链接到扬声器。将扬声器相互链接。您甚至还可以通过连接到您的移动设备的耳机来收听电视节目。 

 

将电视音效传输至平板影院、扬声器

传输电视声音 

在电视上流式播送音乐

流式播送音乐 

将电视音效传输至耳机

将电视声音传输至耳机 

打造出色的家庭音效设置 

飞利浦杜比全景声平板影院

平板影院
为每一个激动人心的时刻而设计 

丰富您的电视音效
飞利浦无线扬声器

便携式音响
便携式音响
随身欣赏音乐和收音机 

随处赏乐

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