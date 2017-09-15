Saeco 在 1985 年发明第一台全自动意式咖啡机，让您在自家厨房即可享用道地的意式咖啡。这是 Saeco 30 年创新的第一个技术里程碑。

Saeco 持续致力于高品质工艺和设计时尚咖啡机，并反映出专业咖啡师的实际程序与技术。每位经验丰富的意大利咖啡师都是本能地用心冲煮出完美的意式咖啡，而冲煮出完美意式咖啡的艺术也是一门科学……