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飞利浦平板影院

为每一个激动人心的时刻而设计

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我们喜爱的平板影院

配备无线低音扬声器的 Dolby Atmos 3.1 平板影院

    PB603

  • 具有 Dolby Atmos 技术的 300 瓦强劲音效平板影院 
  • 纤薄无线低音扬声器，打造更深沉的低音效果
  • 使用电视遥控器轻松控制平板影院
采用 Dolby Atmos 技术的平板影院
平板影院 HDMI
平板影院无线低音扬声器
平板影院蓝牙
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飞利浦平板影院 Dolby Atmos

采用 Dolby Atmos 技术的平板影院


影院级体验
 

无论您观看什么内容，飞利浦平板影院都能为您增加戏剧性的效果。采用 Dolby Atmos 技术的型号可营造出在您的头顶和周围流动的三维环绕音效。无论是宇宙飞船飞过头顶，还是人潮汹涌的音乐会现场，您都将真正沉浸其中。 

享受影院级体验
飞利浦电视平板影院

适用于每一个房间的平板影院


纯净线条。纤薄外形。
 

我们的平板影院不仅仅能为您带来更饱满的音效。它们均具有纯净的线条和纤薄外形，摆放起来低调有型，而且许多型号均可壁挂。我们的无线低音扬声器可让低音更为深沉，而且小巧精致，因此也能轻松融入您的音响世界。

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配备 HDMI 接口的飞利浦无线平板影院

始终轻松操控

 


为您喜爱的娱乐活动提供更好的音效

您几乎可以将任何音源连接至飞利浦平板影院。连接蓝光和 DVD 播放机、游戏控制台等。您可以通过 Audio-in 和蓝牙传输音乐。配备 HDMI-out (ARC) 的型号可通过电视遥控器控制平板影院。

获得更饱满的音效

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