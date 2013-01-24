

影院级体验



无论您观看什么内容，飞利浦平板影院都能为您增加戏剧性的效果。采用 Dolby Atmos 技术的型号可营造出在您的头顶和周围流动的三维环绕音效。无论是宇宙飞船飞过头顶，还是人潮汹涌的音乐会现场，您都将真正沉浸其中。