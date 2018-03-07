-
- C 系列
- 27 英寸（68.47 厘米）
- 2560 x 1440 (QHD)
-
- E 系列
- 27 英寸（68.6 厘米）
- 2560 x 1440 (QHD)
-
- E 系列
- 27 英寸（68.6 厘米）
- 3840 x 2160（4K 超高清）
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- E 系列
- 32（31.5 英寸/80 厘米对角线尺寸）
- 3840 x 2160（4K 超高清）
-
- E 系列
- 24（23.8 英寸/60.5 厘米对角线尺寸）
- 1920 x 1080（全高清）
-
- E 系列
- 27 英寸（68.6 厘米）
- 1920 x 1080（全高清）
-
- V 系列
- 24（23.8 英寸/60.5 厘米对角线尺寸）
- 1920 x 1080（全高清）
-
- V 系列
- 27 英寸（68.6 厘米）
- 1920 x 1080（全高清）
-
- V 系列
- 27 英寸（68.6 厘米）
- 1920 x 1080（全高清）
-
- V 系列
- 24（23.8 英寸/60.5 厘米对角线尺寸）
- 1920 x 1080（全高清）
-
- V 系列
- 24（23.8 英寸/60.5 厘米对角线尺寸）
- 1920 x 1080（全高清）
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- V 系列
- 24（23.8 英寸/60.5 厘米对角线尺寸）
- 1920 x 1080（全高清）
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