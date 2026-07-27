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为什么我的刷头和手柄之间存在间隙？

发表于 27 July 2026
刷头和手柄之间存在小间隙属正常现象，并且是必要的。刷头必须能够活动以提供适当的振动强度。 
Sonicare 刷头间隙

此页面上的信息适用于以下型号： HX3892/05 , HX3892/01 , HX3892/02 , HX3296/50 , HX6066/71 , HX6064/67 , HX6231/08 , HX3714/01 , HX3734/03 , HX3724/02 , HX9361/62 , HX9351/52 , HX6806/02 , HX9024/67 , HX6855/12 , HX9063/96 , HX9073/67 , HX9043/96 , HX9043/67 , HX9073/96 , HX6032/63 , HX6042/63 , HX6011/63 , HX9053/96 , HX9063/67 , HX6053/63 , HX6013/63 , HX6016/63 , HX9013/67 , HX9003/67 , HX9053/67 , HX6851/59 , HX8911/03 , HX6921/01 , HX6211/46 , HX7533/01 , HX6215/29 , HX6225/16 , HX9031/05 , HX9031/67 , HX9033/67 , HX6066/69 , HX9192/01 , HX6073/67 , HX9021/67 , HX6063/67 , HX6063/96 , HX9023/67 , HX6897/22 , HX6874/42 , HX6871/42 , HX6859/12 , HX6857/20 , HX6856/12 , HX6853/12 , HX6809/02 , HX6808/02 , HX6807/02 , HX6803/02 , HX6877/27 , HX6800/06 , HX9984/02 , HX9944/02 , HX9903/42 , HX9903/02 , HX6850/60 , HX9073/15 , HX9043/32 , HX9073/32 , HX9043/15 , HX9053/32 , HX9954/52 , HX9924/12 , HX9924/22 , HX9053/15 , HX9021/05 , HX6223/61 , HX6213/60 , HX6263/62 , HX6275/63 , HX6616/52 , HX6284/64 , HX9392/91 , HX9312/02 , HX3216/01 , HX3226/22 , HX3226/41 , HX3226/51 , HX6616/50 , HX6616/51 , HX6235/36 , HX6234/35 , HX6322/29 , HX3216/13 , HX6322/04 , HX3216/31 , HX9172/19 , HX6721/33 , HX8962/05 , HX9043/05 , HX9372/04 , HX6712/04 , HX6761/03 , HX6632/09 , HX9023/05 , HX6631/01 , HX6512/35 , HX9362/67 , HX9033/05 , HX6231/01 , HX6314/35 , HX6312/05 , HX3022/66 , HX3012/66 , HX6311/07 , HX6032/35 , HX6042/35 , HX6063/35 , HX9013/05 , HX9172/10 , HX9352/04 , HX9003/05 , HX9141/08 , HX9182/08 , HX9112/02 , HX6083/05 , HX5751/02 , HX9322/14 , HX9332/04 , HX6053/05 , HX6073/05 , HX9322/12 , HX9382/03 , HX6053/60 , HX6072/62 , HX6074/05 , HX6074/60 , HX6074/62 , HX6072/60 , HX6073/21 , HX6072/21 , HX6072/05 , HX6064/62 , HX9332/05 , HX9332/03 , HX6073/62 , HX6064/60 , HX6064/05 , HX6063/62 , HX6063/60 , HX6052/05 , HX6062/60 , HX6062/05 , HX6053/62 , HX6063/05 , HX5251/02 , HX6311/02 , HX6021/05 , HX6011/05 , HX7011/05 , HX7001/05 , HX6013/05 , HX6921/02 , HX6031/11 , HX6041/11 , HX6993/03 , HX6972/10 , HX6042/05 , HX6032/05 , HX7002/05 , HX6992/03 , HX6381/02 , HX6932/10 , HX6011/02 , HX6013/02 , HX6902/02 , HX6732/02 , HX6711/02 , HX6780/02 , HX6730/02 , HX6782/02 , HX6942/04 , HX6003/02 , HX6021/02 , HX6023/02 , HX6982/03 , HX6511/50 , HX6001/02 , HX7001/20 , HX2012/40 , HX7011/10 , HX2012/30 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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