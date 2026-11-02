飞利浦支持 为什么更换滤网后需要重置产品？

重置操作是为了激活相关滤网的计数系统。此外，本产品具有健康空气滤网更换提醒功能，在需要清洗（仅限于过滤网 1）和更换滤网时，它会向您发出提示。如果在更换新滤网后，您没有重置产品，那么产品将提早很长时间提示您更换滤网。本产品的健康空气滤网更换提醒和健康空气智能锁功能可确保滤网始终处于最佳状态，让您持久享受健康空气。