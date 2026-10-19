如何用我的飞利浦面条机制作无麦麸面条？

无麦麸面条在烹饪前可能会更易断，因为无麦麸面粉制作出的面团弹性有限。



麦麸是小麦和相关谷物中蛋白质的混合物。它可增加面粉弹性，从而有助于面粉发胀和保持形状，且通常使成品具有劲道耐嚼的口感。



因此，我们建议在制作无麦麸面条时添加增稠剂（例如黄原胶、瓜尔豆胶或蛋）充当“粘结剂”。请注意，预混合面粉可能已经含有粘结剂，因此无需添加额外的粘结剂。



此外，使用无麦麸面粉时，所需水要少于推荐量。根据面粉的类型，您可以在这些食品制作手册中少用 10-20 毫升左右。