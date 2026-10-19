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如何用我的飞利浦面条机制作无麦麸面条？
如果您想使用飞利浦面条机制作自制无麦麸面条，请参考以下提示和技巧。
如果您打算在家中使用面条机制作无麦麸面条，我们建议您选用以下面粉类型：
注意
- 预混合面粉
- 扁豆面粉
- 豌豆面粉
- 鹰嘴豆面粉
- 荞麦粉
- 藜麦面粉
- 板栗面粉
- 粘米粉
：不建议您使用椰子粉和杏仁粉。
无麦麸面条在烹饪前可能会更易断，因为无麦麸面粉制作出的面团弹性有限。
麦麸是小麦和相关谷物中蛋白质的混合物。它可增加面粉弹性，从而有助于面粉发胀和保持形状，且通常使成品具有劲道耐嚼的口感。
因此，我们建议在制作无麦麸面条时添加增稠剂（例如黄原胶、瓜尔豆胶或蛋）充当“粘结剂”。请注意，预混合面粉可能已经含有粘结剂，因此无需添加额外的粘结剂。
此外，使用无麦麸面粉时，所需水要少于推荐量。根据面粉的类型，您可以在这些食品制作手册中少用 10-20 毫升左右。
要使食品制作手册发挥作用并取得出色效果，揉面室中的面团看起来必须要松散。如果面团太湿（看起来像熟悉的面团稠度）或太干（当面团看起来就像面粉时），食品制作手册将不起作用。
扁豆、豌豆或鹰嘴豆面条：
250 克面粉（扁豆、豌豆或鹰嘴豆）、1 汤匙黄原胶（选配）、75 毫升水。
这些步骤均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
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