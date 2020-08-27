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HD9905/00 Avance Collection Airfryer 空气炸锅 XL 配件
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Avance Collection Airfryer 空气炸锅 XL 配件

HD9905/00

在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用哪种烘烤罐？

如果您想要了解您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可使用哪种类型的烘烤罐进行烹饪，请在下文中查找答案。

在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用的烘烤罐或模制品的类型

您可在 Airfryer 空气炸锅中使用烤盘或模制品，不管它是由玻璃、陶瓷、金属还是硅胶制成。您还可以使用硅胶或纸质纸托蛋糕杯或模制品烘烤纸托蛋糕、松饼或较小的烤乳酪。

注意：

  • 将烘烤罐放入炸篮时，仍应在两侧留有空间，以确保周围有气流通过。

  • 切勿将烤盘直接放在平底锅中，否则会阻挡平底锅中的气流，导致只能加热食物表面。务必将烤盘放在炸篮中。

  • 处理烘烤罐或模制品时，请始终戴好隔热手套。烘烤罐或模制品以及飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮很烫。

在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用的烘烤罐的最大大小：

圆形烘烤罐或模制品：

*Airfryer 空气炸锅型号 HD921x、HD922x、HD923x、HD925x、HD962x、HD964x：
最大直径为 16 厘米/6.3 英寸或更小，高度为 6 厘米/2.4 英寸。

*Airfryer 空气炸锅型号 HD924x：
最大直径为 19 厘米/7.5 英寸或更小，高度为 7 厘米/2.8 英寸。

*Airfryer 空气炸锅型号 HD963x，HD965x：
最大直径为 19.5 厘米/7.7 英寸或更小，高度为 7 厘米/2.8 英寸。

方形烘烤罐或模制品：

*Airfryer 空气炸锅型号 HD921x、HD922x、HD923x、HD925x、HD962x、HD964x：
外缘最大尺寸为 16x16 厘米/6.3 x 6.3 英寸（长 x 宽），高度为 6 厘米/2.4 英寸。

*Airfryer 空气炸锅型号 HD924x：
外缘最大尺寸为 19x19 厘米/7.5 x 7.5 英寸（长 x 宽），高度为 7 厘米/2.8 英寸。

*Airfryer 空气炸锅型号 HD963x，HD965x：
外缘最大尺寸为 19.5x19.5 厘米/7.7 x 7.7 英寸（长 x 宽），高度为 7 厘米/2.8 英寸。

此页面上的信息适用于以下型号： HD9905/00 , HD9945/01 , HD9925/01 , HD9953/00 , HD9952/01 , HD9951/01 , HD9941/00 , HD9860/91 , HD9954/01 , HD9212/41 , HD9749/91 , HD9741/11 , HD9215/61 , HD9651/91 , HD9641/91 , HD9647/21 , HD9646/11 , HD9621/11 , HD9627/21 , HD9621/91 , HD9231/64 , HD9911/90 , HD9231/20 , HD9910/20 , HD9233/40 , HD9232/50 , HD9232/30 , HD9240/30 , HD9240/90 , HD9904/00 , HD9925/00 , HD9220/20 , HD9220/40 , HD9220/50 , HD9225/50 . 更多 更少

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