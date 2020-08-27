如果您想要了解您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可使用哪种类型的烘烤罐进行烹饪，请在下文中查找答案。
在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用哪种烘烤罐？
在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用的烘烤罐或模制品的类型
您可在 Airfryer 空气炸锅中使用烤盘或模制品，不管它是由玻璃、陶瓷、金属还是硅胶制成。您还可以使用硅胶或纸质纸托蛋糕杯或模制品烘烤纸托蛋糕、松饼或较小的烤乳酪。
注意：
将烘烤罐放入炸篮时，仍应在两侧留有空间，以确保周围有气流通过。
切勿将烤盘直接放在平底锅中，否则会阻挡平底锅中的气流，导致只能加热食物表面。务必将烤盘放在炸篮中。
处理烘烤罐或模制品时，请始终戴好隔热手套。烘烤罐或模制品以及飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮很烫。
在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用的烘烤罐的最大大小：
圆形烘烤罐或模制品：
*Airfryer 空气炸锅型号 HD921x、HD922x、HD923x、HD925x、HD962x、HD964x：
最大直径为 16 厘米/6.3 英寸或更小，高度为 6 厘米/2.4 英寸。
*Airfryer 空气炸锅型号 HD924x：
最大直径为 19 厘米/7.5 英寸或更小，高度为 7 厘米/2.8 英寸。
*Airfryer 空气炸锅型号 HD963x，HD965x：
最大直径为 19.5 厘米/7.7 英寸或更小，高度为 7 厘米/2.8 英寸。
方形烘烤罐或模制品：
*Airfryer 空气炸锅型号 HD921x、HD922x、HD923x、HD925x、HD962x、HD964x：
外缘最大尺寸为 16x16 厘米/6.3 x 6.3 英寸（长 x 宽），高度为 6 厘米/2.4 英寸。
*Airfryer 空气炸锅型号 HD924x：
外缘最大尺寸为 19x19 厘米/7.5 x 7.5 英寸（长 x 宽），高度为 7 厘米/2.8 英寸。
*Airfryer 空气炸锅型号 HD963x，HD965x：
外缘最大尺寸为 19.5x19.5 厘米/7.7 x 7.7 英寸（长 x 宽），高度为 7 厘米/2.8 英寸。