飞利浦 Sonicare 应用程序在访问您移动设备的功能（如位置许可或访问联系人）时将会征求您的权限。了解原因。
为什么飞利浦 Sonicare 应用程序需要权限
发表于 01 July 2026
飞利浦 Sonicare 应用程序需要的权限
飞利浦 Sonicare 应用程序可能会需要您的访问许可：
- 位置服务
- 标识
- 日历
- 联系人
- 手机功能
- 麦克风
位置服务
允许启用位置服务可允许飞利浦 Sonicare 应用程序自动接收刷牙信息。飞利浦 Sonicare 应用程序不需要运行位置服务。但是，您的位置数据将用于查找您附近的商店或指引您访问您所在国家/地区的客户服务联系人详细信息。
标识
此功能可以让您使用 Google+ 或 Facebook 帐户以便于访问。
日历
此功能允许您创建与牙医或卫生专家的日历事件。这会被视为机密信息，并仅用于创建预约。
联系人
联系人功能允许您与牙医或卫生专家（使用联系人功能）分享您的刷牙进展报告。 这会被视为机密信息，并仅用于联系您的牙医或卫生专家。
电话功能
直接致电飞利浦客户服务部门需要电话权限。
麦克风
通过应用程序播放音频需要麦克风权限。麦克风访问权限还使您能够通过虚拟助手（如 Siri 或 Google Assistant）打开应用程序。飞利浦 Sonicare 应用程序绝不会使用麦克风录音。