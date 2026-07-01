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为什么飞利浦 Sonicare 应用程序需要权限

发表于 01 July 2026

飞利浦 Sonicare 应用程序在访问您移动设备的功能（如位置许可或访问联系人）时将会征求您的权限。了解原因。

飞利浦 Sonicare 应用程序需要的权限

飞利浦 Sonicare 应用程序可能会需要您的访问许可：

  • 位置服务
  • 标识
  • 日历
  • 联系人
  • 手机功能
  • 麦克风

位置服务

允许启用位置服务可允许飞利浦 Sonicare 应用程序自动接收刷牙信息。飞利浦 Sonicare 应用程序不需要运行位置服务。但是，您的位置数据将用于查找您附近的商店或指引您访问您所在国家/地区的客户服务联系人详细信息。

标识

此功能可以让您使用 Google+ 或 Facebook 帐户以便于访问。

日历

此功能允许您创建与牙医或卫生专家的日历事件。这会被视为机密信息，并仅用于创建预约。

联系人

联系人功能允许您与牙医或卫生专家（使用联系人功能）分享您的刷牙进展报告。 这会被视为机密信息，并仅用于联系您的牙医或卫生专家。

电话功能

直接致电飞利浦客户服务部门需要电话权限。

麦克风

通过应用程序播放音频需要麦克风权限。麦克风访问权限还使您能够通过虚拟助手（如 Siri 或 Google Assistant）打开应用程序。飞利浦 Sonicare 应用程序绝不会使用麦克风录音。

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