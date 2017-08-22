汽车驾驶辅助系统 (6)
-
ADR92BLX1
- 无论日夜，均可呈现清晰图像
- 多种查看模式，包括 VR
- 无线实时回放
- 用于分享的 iOS/Android APP
-
GS320X1/30
- 碰撞检测 重力感应
- 驾驶员疲劳警示
- 可靠的优质图像
- 全自动操作
-
ADR83BLKXM
- 微波眼 7X24 小时停车监控
- 完美的夜视功能 (ISO 6400)
- 全高清录制
- 疲劳驾驶提醒
-
ADR90SVX1
- 微波眼 7X24 小时停车监控
- 完美的夜视功能 (ISO 12800)
- 全高清录制
- 驾驶员疲劳警示
-
ADR73BLKXM
- 全高清 1080p 清晰录制
- 完美的夜视功能 (ISO 6400)
- 自动录制
- 2.7 英寸内置大屏
-
WGKITBLKXM
- 7X24 小时全天停车监控
- 节能
- 预防破坏警告
- 自动运行
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。 我已了解
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。