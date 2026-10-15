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咖啡

咖啡机附件和部件 (3)

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排序:

咖啡机附件和部件

  • Philips 2000 系列

Philips 2000 系列
半自动意式咖啡机

PSA2218/50
  • 专业萃取
  • 绵密奶泡
  • 定量磨粉
  • 默认研磨量
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  • Philips 2000 系列

Philips 2000 系列
半自动意式咖啡机

PSA2218/00
  • 专业萃取
  • 绵密奶泡
  • 定量磨粉
  • 默认研磨量
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已停产

  • Philips 维护配件
  • Philips 维护配件

Philips 维护配件
除垢和滤水器

CA6903/10
  • CA6903/00
  • 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
  • 延长咖啡机的使用寿命
  • 1 个 AquaClean 滤网
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