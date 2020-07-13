无论您观看什么内容，飞利浦平板影院都能为您增加戏剧性的效果。采用 Dolby Atmos 技术的型号可营造出在您的头顶和周围流动的三维环绕音效。无论是宇宙飞船飞过头顶，还是人潮汹涌的音乐会现场，您都将真正沉浸其中。
影院级体验
无论您观看什么内容，飞利浦平板影院都能为您增加戏剧性的效果。采用 Dolby Atmos 技术的型号可营造出在您的头顶和周围流动的三维环绕音效。无论是宇宙飞船飞过头顶，还是人潮汹涌的音乐会现场，您都将真正沉浸其中。
我们的平板影院不仅仅能为您带来更饱满的音效。它们均具有纯净的线条和纤薄外形，摆放起来低调有型，而且许多型号均可壁挂。我们的无线低音扬声器可让低音更为深沉，而且小巧精致，因此也能轻松融入您的音响世界。
纯净线条。纤薄外形。
我们的平板影院不仅仅能为您带来更饱满的音效。它们均具有纯净的线条和纤薄外形，摆放起来低调有型，而且许多型号均可壁挂。我们的无线低音扬声器可让低音更为深沉，而且小巧精致，因此也能轻松融入您的音响世界。
为您喜爱的娱乐活动提供更好的音效
您几乎可以将任何音源连接至飞利浦平板影院。连接蓝光和 DVD 播放机、游戏控制台等。您可以通过 Audio-in 和蓝牙传输音乐。配备 HDMI-out (ARC) 的型号可通过电视遥控器控制平板影院。
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