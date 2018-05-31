夜间驾驶时，您需要良好的可见度。您清晰地看得越远，对路况的反应就越快。飞利浦 RacingVision 车头灯亮度增加高达 150%，可提高您的可见度。与其他光量较小的卤素灯相比，您可以更早地识别道路上的障碍物。因此，您可以确保旅途更安全、更舒心。
凭借这款性能更出色、灯光更亮的灯，您可以在道路上获得更好的驾驶体验。凭借其优化的高精度灯丝几何形状、13 巴高压充气、高精密铬涂层和优质紫外线石英玻璃，飞利浦 RacingVision 车头灯制定了汽车照明的新标准。这些车头灯专为实现出色性能和可见度而设计，可带来更轻松、更具控制力和更有趣的驾驶体验。
运动驾驶员期待获得更出色的汽车性能。在道路上，亮度增强高达 150%，飞利浦 RacingVision 经认证，可为您提供有趣的越野和道路驾驶体验。
在照明不足的乡村道路上以较高速度行驶时，您依赖的便是车头灯的性能。在面对意外危险的情况下，反应时间就是一切。一瞬间便会对您的安全产生巨大影响。飞利浦 RacingVision 车头灯出色的光束性能有助于您更快地识别危险情况，并较好地控制车辆 – 无论您面临的路况如何。
夜间驾驶时，视觉技能将达到极限。在弱光条件下或遇到其他车辆炫光的情况下，您对比物体的能力将严重下降。这样会更难以发现障碍物，如道路上的行人。飞利浦 RacingVision 车头灯具有特定色温（在 H4 和 H7 中提供），可使您的眼睛更好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。从而确保您做一个更安全的道路使用者。随着您的极限有所提高，您在天黑后的驾驶体验会更激动人心。
我们在原厂设备制造商市场和售后市场中生产一流的飞利浦产品。采用优质产品制造，并按照最高规格进行测试，我们的产品旨在为客户带来更高的安全性和更舒适的驾驶体验。我们的整个产品系列都经过完整测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。简而言之，品质值得信赖。
在冬季驾车是一项挑战。但充满激情的驾驶员喜欢接受挑战。在气候条件严苛的冬季，您需要知道您的车头灯能够胜任自己的工作。正如您选择冬季轮胎应对寒冷的冬季路况一样，您在光照不足、更危险的条件下行驶时应确保良好的可见度。飞利浦 RacingVision 车头灯可在严苛的条件下为您提供更好的控制，因此，您不必那么担心路况，尽享每次驾驶体验。
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