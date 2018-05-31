改进的灯光对比度，可提供更安全、更激动人心的驾驶体验

夜间驾驶时，视觉技能将达到极限。在弱光条件下或遇到其他车辆炫光的情况下，您对比物体的能力将严重下降。这样会更难以发现障碍物，如道路上的行人。飞利浦 RacingVision 车头灯具有特定色温（在 H4 和 H7 中提供），可使您的眼睛更好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。从而确保您做一个更安全的道路使用者。随着您的极限有所提高，您在天黑后的驾驶体验会更激动人心。