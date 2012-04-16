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    X-tremeUltinon LED 汽车内饰灯

    129446000KX1

    更明亮，更时尚

    使用明亮、时尚和耐用的飞利浦 LED 38mm Festoon 用于内部照明，不会再丢失钥匙。6000 K 日光效果的强光源可照明车内，同时可呵护您的眼睛。

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    X-tremeUltinon LED 汽车内饰灯

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    • LED-FEST [38mm]
    • 灯泡数量：1
    • 12 伏，6000 K 日光效果
    • 内饰

    最高质量级别的飞利浦汽车照明

    技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。

    耐用且持久的 LED 照明灯具

    您想要明亮时尚的车灯。但是，您不想不断更换故障的灯。这是传统车灯的一个显著缺陷，在相同的光线亮度下，LED 更持久。飞利浦 X-tremeUltinon LED 灯极其耐用。得益于采用最新技术创新，它们隔热且耐振动损坏，可持续使用 12 年。随着大多数汽车在这段时间内的更新换代，您的时尚新型灯将伴随您车辆的使用寿命。

    轻松安装并兼容具有许多车型

    其设计可轻易安装在兼容的车辆上，驾驶员具有一定的保养经验即可轻松升级兼容车头灯。

    升级您的车灯，升级您的格调

    内部照明灯不仅要具有高性能和舒适感，它还需要美观。将您的内部照明灯升级为更明亮的温馨灯光或日光效果。因此，在您打开后备箱或启动仪表盘灯时，您可以更具格调地进行操作。您的汽车是您身份的体现，使用飞利浦 LED 内饰灯彰显您的格调。

    更明亮的内饰灯，便于查看车内的一切

    无论是您的手机、您的钥匙还是孩子丢失的左脚鞋子，在某种程度上，我们都不得不在照明不足的汽车内搜寻丢失了的物品。使用飞利浦 LED 内饰灯，可为您提供温暖、明亮和均匀的漫射光。因此，在您下次在后备厢、贮物箱周围或汽车地板上搜寻时，您将可以准确、轻松地找到物品。

    技术规格

    • 产品描述

      应用
      • 前方位置
      • 贮物箱
      • 牌照
      • 停车灯
      • 车内灯
      • 后备箱
      基座
      SV8.5-8
      色温
      白色 6000K
      使用寿命
      12 年
      流明
      45  lm
      产品系列
      X-tremeUltinon LED
      技术
      LED
      类型
      Festoon 38 毫米
      电压
      12  伏
      额定功率
      0,75  瓦

    • 环保规格

      重金属
      • 无镉
      • 无汞
      • 无铅

    • 包装数据

      包装类型
      塑封包装
      EAN1
      8727900384758

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