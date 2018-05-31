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  • 法定限度内坚固的卤素灯 法定限度内坚固的卤素灯 法定限度内坚固的卤素灯

    RacingVision 汽车车头灯灯泡

    12972RVS2

    法定限度内坚固的卤素灯

    飞利浦 RacingVision 汽车灯泡是热情的驾驶员的理想选择。亮度增强高达 150%，具有难以置信的性能，您可以反应更快，从而提供更安全、更加激动人心的驾驶体验。

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    RacingVision 汽车车头灯灯泡

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    法定限度内坚固的卤素灯

    提供极致的灯光和驾驶体验

    • 灯泡类型：H7
    • 每包 2 个
    • 12 伏，55 瓦

    亮度增强高达 150%，看得更远，反应更快

    夜间驾驶时，您需要良好的可见度。您清晰地看得越远，对路况的反应就越快。飞利浦 RacingVision 车头灯亮度增加高达 150%，可提高您的可见度。与其他光量较小的卤素灯相比，您可以更早地识别道路上的障碍物。因此，您可以确保旅途更安全、更舒心。

    更明亮的灯泡之一：卓越的灯光效果

    凭借这款性能更出色、灯光更亮的灯，您可以在道路上获得更好的驾驶体验。凭借其优化的高精度灯丝几何形状、13 巴高压充气、高精密铬涂层和优质紫外线石英玻璃，飞利浦 RacingVision 车头灯制定了汽车照明的新标准。这些车头灯专为实现出色性能和可见度而设计，可带来更轻松、更具控制力和更有趣的驾驶体验。

    对于运动驾驶员而言，光量更高

    运动驾驶员期待获得更出色的汽车性能。在道路上，亮度增强高达 150%，飞利浦 RacingVision 经认证，可为您提供有趣的越野和道路驾驶体验。

    更亮的光意味着不会受到路况惊吓，同时增强可控性

    在照明不足的乡村道路上以较高速度行驶时，您依赖的便是车头灯的性能。在面对意外危险的情况下，反应时间就是一切。一瞬间便会对您的安全产生巨大影响。飞利浦 RacingVision 车头灯出色的光束性能有助于您更快地识别危险情况，并较好地控制车辆 – 无论您面临的路况如何。

    改进的灯光对比度，可提供更安全、更激动人心的驾驶体验

    夜间驾驶时，视觉技能将达到极限。在弱光条件下或遇到其他车辆炫光的情况下，您对比物体的能力将严重下降。这样会更难以发现障碍物，如道路上的行人。飞利浦 RacingVision 车头灯具有特定色温（在 H4 和 H7 中提供），可使您的眼睛更好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。从而确保您做一个更安全的道路使用者。随着您的极限有所提高，您在天黑后的驾驶体验会更激动人心。

    符合 ECE 认证的高质量标准

    我们在原厂设备制造商市场和售后市场中生产一流的飞利浦产品。采用优质产品制造，并按照最高规格进行测试，我们的产品旨在为客户带来更高的安全性和更舒适的驾驶体验。我们的整个产品系列都经过完整测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。简而言之，品质值得信赖。

    强劲、可在道路上合法使用的车头灯，适合光照不足的条件

    在冬季驾车是一项挑战。但充满激情的驾驶员喜欢接受挑战。在气候条件严苛的冬季，您需要知道您的车头灯能够胜任自己的工作。正如您选择冬季轮胎应对寒冷的冬季路况一样，您在光照不足、更危险的条件下行驶时应确保良好的可见度。飞利浦 RacingVision 车头灯可在严苛的条件下为您提供更好的控制，因此，您不必那么担心路况，尽享每次驾驶体验。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      风格
      产品亮点
      享用您的激情

    • 产品描述

      应用
      • 远光灯
      • 近光灯
      基座
      PX26d
      规格
      H7 RacingVision
      ECE 认证
      产品系列
      RacingVision
      技术
      卤素灯
      类型
      H7

    • 寿命

      寿命
      200 小时

    • 光学特性

      流明
      1500  lm
      色温
      高达 3500 K

    • 电子特性

      额定功率
      55  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      12972RVS2
      订购代码
      00024828

    • 包装数据

      EAN1
      8719018000248
      EAN3
      8719018000255
      包装类型
      S2

    • 包装产品信息

      每件毛重
      15  克
      长度
      11  厘米
      宽度
      4.7  厘米
      高度
      12.8  厘米
      包装数量
      2
      MOQ（适用于专业买家）
      10

    • 外包装信息

      长度
      29  厘米
      宽度
      12  厘米
      高度
      13.6  厘米
      每件毛重
      0.35  千克

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