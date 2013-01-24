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带 LED 背光源的液晶显示器

226V4LSB2/93
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    带 LED 背光源的液晶显示器

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    享受具有逼真色彩的出众 LED 画质

    通过迷人的光面设计显示屏，享受逼真的 LED 画质。配备 SmartControl lite。绝对是您的理想选择！ 查看所有优势

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      享受具有逼真色彩的出众 LED 画质

      • V 系列
      • 21.5 英寸（54.6 厘米）
      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      16:9 全高清显示屏，带给您更优观赏体验

      16:9 全高清显示屏，带给您更优观赏体验

      全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

      LED 技术带来自然艳丽的色彩

      白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

      SmartControl Lite 让您可轻松调谐显示性能

      SmartControl Lite 是基于 GUI 显示器控制软件的下一代 3D 代表。它允许用户通过鼠标精细调谐大多数显示器参数，包括颜色、亮度、屏幕校准、多媒体、ID 管理等等。

      无汞环保显示器

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        TFT-LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        21.5 英寸 / 54.6 厘米
        有效显示区
        476.64（横向）x 268.11（纵向）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        响应时间（标准）
        5  毫秒
        亮度
        200  cd/m²
        SmartContrast
        10,000,000:1
        对比度（标准）
        600:1
        像素间距
        0.248 x 0.248 毫米
        视角
        • 90º (H) / 50º (V)
        • @ C/R > 10
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -75 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        VGA（模拟）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色

      • 便利性

        方便用户
        • 自动/向下
        • 4:3 宽度/向上
        • 亮度/返回
        • 菜单/确定
        • 打开/关闭电源
        OSD 语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows XP

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        19.18 瓦（标准）（能源之星 6.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.5 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        514 x 388 x 213  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        514 x 320 x 48  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        567x 416 x 131  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.34  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.00  千克
        带包装的产品（千克）
        4.59  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        30,000  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 6.0
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • BSMI
        • CCC
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • GOST
        • PSB
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • UL/cUL
        • WEEE

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        光面（前边框）/质地（后盖）

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