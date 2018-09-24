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尽情享受当下
Momentum 曲面显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™ 技术和 144Hz 快速刷新率带来出色顺畅的玩游戏和观看电影娱乐体验。广色域技术让场景看上去更逼真。
Momentum
24（对角 23.6 英寸/59.9 厘米）
1920 x 1080（全高清）
激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 144 次，速度比标准显示器有效提升 2.4 倍。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，很难瞄准攻击目标。而 144 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您完美的游戏伙伴
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
显示屏的圆弧半径以毫米为单位
响应时间值相当于 SmartResponse
NTSC 色域基于 CIE1976
sRGB 色域基于 CIE 1931
有关 144 赫兹性能的任何问题，请直接联系您的显卡供应商。
2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
显示器可能看上去不同于特征图像。