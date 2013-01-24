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全高清曲面液晶显示器

271E1CS/93
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    全高清曲面液晶显示器

    271E1CS/93

    轻松打造身临其境般的观赏体验

    27 英寸曲面 E 系列显示器采用时尚设计，为您打造真正身临其境般的体验。借助 AMD FreeSync 技术，体验清晰的全高清视觉效果和流畅动作。 查看所有优势

    全高清曲面液晶显示器

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    27 英寸曲面 E 系列显示器采用时尚设计，为您打造真正身临其境般的体验。借助 AMD FreeSync 技术，体验清晰的全高清视觉效果和流畅动作。 查看所有优势

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      轻松打造身临其境般的观赏体验

      • E 系列
      • 27 英寸（68.6 厘米）
      • 1920 x 1080（全高清）
      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

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      桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

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      飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

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      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

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      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

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      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁的工作空间

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      为打造更加整洁的工作空间，该显示器采用了优雅的线缆管理解决方案。无需使用额外系带捆绑线缆。加长型插槽为线缆提供了隐藏的存储空间。它将线缆隐藏起来，在大多数环境中看上去十分美观，特别适用于小空间或面向墙壁或窗户的办公桌。该设计将凌乱的线缆一扫而空，令桌面更加整洁有条理。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      LowBlue 模式，高效保护视力

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      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      HDMI 可确保通用数字连接

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      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      符合主流国际标准的环保材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        VA 液晶显示屏
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸 / 68.6 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        597.9（水平）x 336.3（垂直）毫米 - 1500R 曲率*
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        1920 x 1080 @ 75 Hz*
        像素密度
        82 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        像素间距
        0.311 x 0.311 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        色域（标准）
        NTSC 83%*，sRGB 100%*
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 85 千赫（水平）/48 - 76 赫兹（垂直）
        LowBlue 模式
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • HDMI 1.4
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 亮度
        • 输入
        • SmartImage 游戏
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        33.3 瓦（标准）
        待机模式
        < 0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        611 x 462 x 203  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        611 x 367 x 43  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        730 x 538 x 186  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        4.33  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.73  千克
        带包装的产品（千克）
        6.63  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • CEL
        • CU-EAC
        • CE 标记

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理

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          • 显示屏的圆弧半径以毫米为单位
          • 最大分辨率仅适用于 HDMI 输入。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。