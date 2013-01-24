玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。AMD FreeSync™ Premium 以峰值性能为真正的玩家提供流畅、无撕裂的游戏体验。高刷新率、低帧速率补偿和低延迟让玩家不必妥协，自信畅玩游戏。
激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的出色顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 165 次，速度比标准显示器有效提升。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 165 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴
MPRT（动态画面响应时间）是一种更直观的描述响应时间的方式，它直接指从看到模糊噪声到清晰通透图像的持续时间。飞利浦游戏显示器具有 1 毫秒的 MPRT，可有效消除拖尾和运动模糊情况，提供更清晰和精确的视觉效果，从而增强游戏体验。对于令人震撼和颤动灵敏型的游戏玩家而言，这是理想的选择。
输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。
IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
高动态范围提供了大为不同的视觉体验。凭借惊人的亮度、无可比拟的对比度和迷人的色彩，图像以更高的亮度焕发生机，同时呈现更深邃、更细致的暗度。它呈现了以前从未在显示屏上见到过的更全面的丰富新颜色的调色板，提供了吸引感官并激发情感的视觉体验。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。
迷你旋转底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座，可进行倾斜、旋转和高度调节，从而让每个用户都能确定显示器的理想观看位置，从而实现出色的舒适度和效率。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳