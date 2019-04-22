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尽情享受当下
这款全高清 Momentum 曲面显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™ 和 144Hz 快速刷新率为玩游戏和看电影提供了出色流畅的娱乐体验。广色域技术让场景看上去更逼真。
Momentum
27 英寸（68.6 厘米）
1920 x 1080（全高清）
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
显示屏的圆弧半径以毫米为单位
响应时间值相当于 SmartResponse
NTSC 色域基于 CIE1976
sRGB 色域基于 CIE 1931
有关 144 赫兹性能的任何问题，请直接联系您的显卡供应商。
2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
显示器可能看上去不同于特征图像。