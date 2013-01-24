165 赫兹刷新率，呈现出色顺畅的逼真图像

激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的出色顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 165 次，速度比标准显示器有效提升。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 165 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴