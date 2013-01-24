AmbiGlow Plus Base，提供身临其境的照明体验

Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。Ambiglow 创新技术可通过在基座上及周围形成光环来增强您的体验。它具有的快速处理器可分析传入的图像，调节光的颜色和亮度来匹配图像。此外，Ambiglow Plus 发光基座可循环切换不同的色调，或由用户手动选择光的色调或对光进行定时，营造环境色氛围照明体验。带来超越屏幕范围的色彩、活力和激动人心的感动，提供更加令人振奋、紧张和醉人的观赏体验。