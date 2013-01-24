光影魔力
让神奇的 Ambiglow Plus 充满您的空间和生活。配有 Ambiglow Plus Base 的标志性飞利浦 Moda 显示屏带来了绚烂艳丽的视觉效果和令人沉醉的光影体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。Ambiglow 创新技术可通过在基座上及周围形成光环来增强您的体验。它具有的快速处理器可分析传入的图像，调节光的颜色和亮度来匹配图像。此外，Ambiglow Plus 发光基座可循环切换不同的色调，或由用户手动选择光的色调或对光进行定时，营造环境色氛围照明体验。带来超越屏幕范围的色彩、活力和激动人心的感动，提供更加令人振奋、紧张和醉人的观赏体验。
这款最新的飞利浦显示屏采用先进的 AH-IPS 面板，从而带来非凡的色彩再现、极短的响应时间和极低的功耗。与标准 TN 面板不同，AH-IPS 面板可在 178 度广角和枢轴模式下显示一致的颜色。由于其卓越的性能，AH-IPS 最适合用于对颜色精确度和恒定亮度始终有严格要求的应用，例如照片修饰、图形应用和 Web 浏览等。
全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳
Ambiglow Plus Base