主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

采用 Ambiglow 技术的液晶显示器

275M1RZ/93
  • 将您的游戏体验提升到新层次 将您的游戏体验提升到新层次 将您的游戏体验提升到新层次
    -{discount-value}

    采用 Ambiglow 技术的液晶显示器

    275M1RZ/93

    将您的游戏体验提升到新层次

    这款配备身临其境般 Ambiglow 灯光效果的 Momentum QHD 游戏显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™、低输入迟滞和 165 赫兹快速刷新率可带来流畅的游戏体验。IPS Nano Color 技术带来鲜艳亮丽的颜色和宽视角体验。 查看所有优势

    采用 Ambiglow 技术的液晶显示器

    将您的游戏体验提升到新层次

    这款配备身临其境般 Ambiglow 灯光效果的 Momentum QHD 游戏显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™、低输入迟滞和 165 赫兹快速刷新率可带来流畅的游戏体验。IPS Nano Color 技术带来鲜艳亮丽的颜色和宽视角体验。 查看所有优势

    将您的游戏体验提升到新层次

    这款配备身临其境般 Ambiglow 灯光效果的 Momentum QHD 游戏显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™、低输入迟滞和 165 赫兹快速刷新率可带来流畅的游戏体验。IPS Nano Color 技术带来鲜艳亮丽的颜色和宽视角体验。 查看所有优势

    采用 Ambiglow 技术的液晶显示器

    将您的游戏体验提升到新层次

    这款配备身临其境般 Ambiglow 灯光效果的 Momentum QHD 游戏显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™、低输入迟滞和 165 赫兹快速刷新率可带来流畅的游戏体验。IPS Nano Color 技术带来鲜艳亮丽的颜色和宽视角体验。 查看所有优势

    相似产品

    See all entertainment-gaming

      将您的游戏体验提升到新层次

      • Momentum
      • 27 英寸（68.5 厘米）
      • 2560 x 1440 (QHD)
      AMD FreeSync™ Premium；无撕裂、无卡顿的流畅游戏体验

      AMD FreeSync™ Premium；无撕裂、无卡顿的流畅游戏体验

      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。AMD FreeSync™ Premium 以峰值性能为真正的玩家提供流畅、无撕裂的游戏体验。高刷新率、低帧速率补偿和低延迟让玩家不必妥协，自信畅玩游戏。

      165 赫兹刷新率，呈现出色顺畅的逼真图像

      165 赫兹刷新率，呈现出色顺畅的逼真图像

      激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的出色顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 165 次，速度比标准显示器有效提升。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 165 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴

      1 毫秒 MPRT 快速响应，展现清晰图像，让您畅玩游戏

      1 毫秒 MPRT 快速响应，展现清晰图像，让您畅玩游戏

      MPRT（动态画面响应时间）是一种更直观的描述响应时间的方式，它直接指从看到模糊噪声到清晰通透图像的持续时间。飞利浦游戏显示器具有 1 毫秒的 MPRT，可有效消除拖尾和运动模糊情况，提供更清晰和精确的视觉效果，从而增强游戏体验。对于令人震撼和颤动灵敏型的游戏玩家而言，这是理想的选择。

      低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

      低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

      输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。

      高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果

      高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果

      高动态范围提供了大为不同的视觉体验。凭借惊人的亮度、无可比拟的对比度和迷人的色彩，图像以更高的亮度焕发生机，同时呈现更深邃、更细致的暗度。它呈现了以前从未在显示屏上见到过的更全面的丰富新颜色的调色板，提供了吸引感官并激发情感的视觉体验。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      IPS Nano Color 技术扩展了色域，带来逼真的视觉效果

      Nano IPS 显示屏可在宽视角内提供精准的色彩精确度，而不会造成偏色，从而满足关键成像、游戏和工作效率的需求。可提供更丰富的红色、更浓郁的绿色和更深邃的蓝色。采用 IPS Nano Color 技术的宽色域技术，使用 KSF 增强型荧光纳米微粒吸收屏幕产生的多余光线，从而打造迷人、逼真色彩。我们的显示面板达到了色纯度 DCI-P3 色域标准的 98％ 覆盖率，该标准由电影电视工程师协会为电影图像质量所定义。

      Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

      Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过从显示器形成光环来增强内容在屏幕上的显示效果。它具有快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，可为您提供引人入胜的独特观赏体验。

      搭载 DTS Sound™，拥有增强音频效果

      DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。

      四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像

      这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      屏幕倾角、旋转和高度调整以取得理想的观看位置

      迷你旋转底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座，可进行倾斜、旋转和高度调节，从而让每个用户都能确定显示器的理想观看位置，从而实现出色的舒适度和效率。

      技术规格

      • 图片/显示

        AMD FreeSync™ 技术
        Premium
        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸/68.5 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        596.736（水平）x 335.664（垂直）毫米
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        2560 x 1440 @ 165 赫兹 (DP)；2560 x 1440 @ 144 赫兹 (HDMI)
        像素密度
        109 PPI
        响应时间（标准）
        1 毫秒（灰阶响应时间）*
        MPRT
        1 毫秒
        低输入迟滞
        亮度
        350  cd/m²
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        对比度（标准）
        1000:1
        像素间距
        0.2331 x 0.2331 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        HDR
        预置 HDR
        色域（最小）
        DCI-P3 覆盖范围：98%*
        色域（标准）
        NTSC 110%*、sRGB 130%*、Adobe RGB 110%*
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        显示屏色彩
        10.7 亿（8 位 + FRC）*
        扫描频率
        HDMI：30 - 230 千赫（水平）/48 - 144 赫兹（垂直）；DP：30 - 250 千赫（水平）/48 - 165 赫兹（垂直）
        SmartUniformity
        97 ~ 102%
        Delta E
        < 2 (sRGB)
        sRGB
        LowBlue 模式
        Ambiglow
        四侧

      • 连接

        信号输入
        • HDMI 2.0 x 2
        • DisplayPort x 1
        USB：
        USB-B x 1（上行）、USB 3.2 x 4（下行，具有 2 个快速充电 B.C 1.2 标准）
        音频（输入/输出）
        耳机输出
        同步输入
        单独同步

      • 便利性

        内置扬声器
        5 瓦 x 2，DTS 音效
        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单/确定
        • 输入/向上
        • 游戏设置/向下
        • SmartImage 游戏/返回
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 简体中文
        • 瑞典语
        • 土耳其语
        • 繁体中文
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        130  毫米
        旋转
        -/+ 35  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        48.23 瓦（标准）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        614 x 567 x 251  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        614 x 370 x 75  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        730 x 475 x 224  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        6.11  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.97  千克
        带包装的产品（千克）
        8.38  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CEL
        • CECP

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理/光滑

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • 为了获得出色的输出性能，请始终确保您的显卡能够达到此飞利浦显示器的最大分辨率和刷新率。
          • 显示屏色彩：QHD @ 120 赫兹只能达到 10 位
          • BT. 709 / DCI-P3 覆盖范围基于 CIE1976
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • Adobe RGB 覆盖范围基于 CIE1976
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。