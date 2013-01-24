240 赫兹快速刷新率，几乎无迟滞的游戏体验

在玩引人入胜的激烈动作游戏时，240 赫兹快速刷新率可提升流畅、无迟滞的游戏体验。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 240 次，速度比标准显示器得到有效提升。特别是对于 FPS 和赛车游戏等快节奏游戏，240 赫兹刷新率可提供出色的动作和清晰视觉效果。借助飞利浦 240 赫兹 Momentum 显示器，游戏中的动作序列看起来既没有抖动也没有鬼影。您将在游戏中体验到更深层的沉浸感和栩栩如生的视觉体验。