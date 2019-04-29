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Momentum曲面四倍高清液晶显示屏

275M7C/93

尽情享受当下

这款四倍高清 Momentum 曲面显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™ 和 144Hz 快速刷新率为玩游戏和看电影提供了出色流畅的娱乐体验。广色域技术让场景看上去更逼真。

查看所有优势

尽情享受当下

  • Momentum

  • 27 英寸（68.6 厘米）

  • 2560 x 1440 (QHD)

VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。

AMD FreeSync™ Premium；无撕裂、无卡顿的流畅游戏体验

玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。AMD FreeSync™ Premium 以峰值性能为真正的玩家提供流畅、无撕裂的游戏体验。高刷新率、低帧速率补偿和低延迟让玩家不必妥协，自信畅玩游戏。

专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。

技术规格

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免责声明

  1. 显示屏的圆弧半径以毫米为单位

  2. 响应时间值相当于 SmartResponse

  3. NTSC 色域基于 CIE1976

  4. sRGB 色域基于 CIE 1931

  5. 有关 144 赫兹性能的任何问题，请直接联系您的显卡供应商。

  6. 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。

  7. 显示器可能看上去不同于特征图像。