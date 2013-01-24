四侧无边框显示屏

这款几乎无边框的显示屏采用 4 面窄边框设计，外观简约，为您提供广阔的观赏体验。提高您的工作效率，让您专注于具有无缝视觉效果的生动图像。即使在枢轴模式下设置多个显示器，也可在不受任何干扰的情况下为您呈现宽广视角。