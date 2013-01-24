主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

采用 Ambiglow 技术的液晶显示器

278M1R/93
  • 将您的游戏体验提升到新层次 将您的游戏体验提升到新层次 将您的游戏体验提升到新层次
    -{discount-value}

    采用 Ambiglow 技术的液晶显示器

    278M1R/93

    将您的游戏体验提升到新层次

    采用 Ambiglow 技术的 Momentum 4K 高清游戏显示器提升了游戏感染力。低输入迟滞打造了流畅的游戏体验，而 HDR 可提供清晰、逼真的画质，让您时刻全神投入。 查看所有优势

    采用 Ambiglow 技术的液晶显示器

    将您的游戏体验提升到新层次

    采用 Ambiglow 技术的 Momentum 4K 高清游戏显示器提升了游戏感染力。低输入迟滞打造了流畅的游戏体验，而 HDR 可提供清晰、逼真的画质，让您时刻全神投入。 查看所有优势

    将您的游戏体验提升到新层次

    采用 Ambiglow 技术的 Momentum 4K 高清游戏显示器提升了游戏感染力。低输入迟滞打造了流畅的游戏体验，而 HDR 可提供清晰、逼真的画质，让您时刻全神投入。 查看所有优势

    采用 Ambiglow 技术的液晶显示器

    将您的游戏体验提升到新层次

    采用 Ambiglow 技术的 Momentum 4K 高清游戏显示器提升了游戏感染力。低输入迟滞打造了流畅的游戏体验，而 HDR 可提供清晰、逼真的画质，让您时刻全神投入。 查看所有优势

    相似产品

    See all entertainment-gaming

      将您的游戏体验提升到新层次

      • Momentum
      • 27 英寸（68.6 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 高清）
      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，非常精确

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，非常精确

      这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。

      低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

      低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

      输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

      Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过从显示器形成光环来增强内容在屏幕上的显示效果。它具有快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，可为您提供引人入胜的独特观赏体验。

      搭载 DTS Sound™，拥有增强音频效果

      DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。

      SmartImage HDR 让您观看 HDR 内容时获得出色体验

      选择一种更适合您观赏需求的 SmartImage HDR 模式。HDR 游戏：针对玩视频游戏进行优化。白色更亮，黑色更暗，游戏场景更为生动，显示更多细节，让您轻松发现隐藏在黑暗角落和阴影中的敌人。HDR 电影：观看 HDR 电影的理想选择。提供更出色的对比度和亮度，带来更逼真的沉浸式观赏体验。HDR 照片：增强红色、绿色和蓝色，呈现生动的视觉效果。DisplayHDR：VESA DisplayHDR 认证*。个性化：在图像菜单中自定义设置。*请参阅 VESA DisplayHDR 级别规格。

      屏幕倾角、旋转和高度调整以取得理想的观看位置

      迷你旋转底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座，可进行倾斜、旋转和高度调节，从而让每个用户都能确定显示器的理想观看位置，从而实现出色的舒适度和效率。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸 / 68.6 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        596.736（水平）x 335.664（垂直）毫米
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        3840 x 2160 @ 60 Hz*
        像素密度
        163 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶响应时间）*
        低输入迟滞
        Y
        亮度
        350  cd/m²
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        对比度（标准）
        1000:1
        像素间距
        0.1554 x 0.1554 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        Y
        HDR
        预置 HDR
        色域（标准）
        NTSC 91%*、sRGB 105%*、Adobe RGB 89%*
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        显示屏色彩
        10.7 亿（8 位 + FRC）
        扫描频率
        30 - 140 kHz（水平）/23 - 75 Hz（垂直）
        SmartUniformity
        93 ~ 105%
        Delta E
        < 2（适用于 sRGB）
        LowBlue 模式
        Y
        sRGB
        Y
        Ambiglow
        四侧

      • 连接

        信号输入
        • HDMI 2.0 x 2
        • DisplayPort x 1
        USB：
        USB-B x 1（上行）、USB 3.2 x 4（下行，具有 2 个快速充电 B.C 1.2 标准）
        音频（输入/输出）
        耳机输出
        同步输入
        单独同步

      • 便利性

        内置扬声器
        5 瓦 x 2，DTS 音效
        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单/确定
        • 输入/向上
        • 游戏设置/向下
        • SmartImage 游戏/返回
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 简体中文
        • 瑞典语
        • 土耳其语
        • 繁体中文
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        130  毫米
        旋转
        -/+ 33  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        35.1 W（标准）
        待机模式
        < 0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        614 x 567 x 251  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        614 x 370 x 75  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        730 x 475 x 224  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        6.74  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.53  千克
        带包装的产品（千克）
        9.22  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CB
        • CE 标记
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • CU-EAC
        • 乌克兰语
        • CCC
        • CEL
        • CECP

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理/光滑

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 高分辨率，适合 HDMI 输入或 DP 输入。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • Adobe RGB 覆盖范围基于 CIE1976
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。