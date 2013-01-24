将您的游戏体验提升到新层次
采用 Ambiglow 技术的 Momentum 4K 高清游戏显示器提升了游戏感染力。低输入迟滞打造了流畅的游戏体验，而 HDR 可提供清晰、逼真的画质，让您时刻全神投入。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
将您的游戏体验提升到新层次
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将您的游戏体验提升到新层次
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这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过从显示器形成光环来增强内容在屏幕上的显示效果。它具有快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，可为您提供引人入胜的独特观赏体验。
DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。
选择一种更适合您观赏需求的 SmartImage HDR 模式。HDR 游戏：针对玩视频游戏进行优化。白色更亮，黑色更暗，游戏场景更为生动，显示更多细节，让您轻松发现隐藏在黑暗角落和阴影中的敌人。HDR 电影：观看 HDR 电影的理想选择。提供更出色的对比度和亮度，带来更逼真的沉浸式观赏体验。HDR 照片：增强红色、绿色和蓝色，呈现生动的视觉效果。DisplayHDR：VESA DisplayHDR 认证*。个性化：在图像菜单中自定义设置。*请参阅 VESA DisplayHDR 级别规格。
迷你旋转底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座，可进行倾斜、旋转和高度调节，从而让每个用户都能确定显示器的理想观看位置，从而实现出色的舒适度和效率。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳