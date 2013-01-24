Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过从显示器形成光环来增强内容在屏幕上的显示效果。它具有快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，可为您提供引人入胜的独特观赏体验。