体验真实色彩和不受约束的视觉效果
飞利浦 USB-C 显示器可为您的工作空间带来令人惊叹的视觉效果和时尚设计。清晰的 4K 高清显示器搭配 Quantum Dot 色彩，可呈现清晰逼真的视觉画面。多视窗功能满足了对实用性和工作效率的需求。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
体验真实色彩和不受约束的视觉效果
飞利浦 USB-C 显示器可为您的工作空间带来令人惊叹的视觉效果和时尚设计。清晰的 4K 高清显示器搭配 Quantum Dot 色彩，可呈现清晰逼真的视觉画面。多视窗功能满足了对实用性和工作效率的需求。 查看所有优势
体验真实色彩和不受约束的视觉效果
飞利浦 USB-C 显示器可为您的工作空间带来令人惊叹的视觉效果和时尚设计。清晰的 4K 高清显示器搭配 Quantum Dot 色彩，可呈现清晰逼真的视觉画面。多视窗功能满足了对实用性和工作效率的需求。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
体验真实色彩和不受约束的视觉效果
飞利浦 USB-C 显示器可为您的工作空间带来令人惊叹的视觉效果和时尚设计。清晰的 4K 高清显示器搭配 Quantum Dot 色彩，可呈现清晰逼真的视觉画面。多视窗功能满足了对实用性和工作效率的需求。 查看所有优势
这款飞利浦显示屏采用 USB C 型接口，可提供电源。借助智能、灵活的电源管理，您可以直接为兼容的设备充电。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。您可以观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时为您兼容的设备供电和充电。
这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。
Quantum Dot 技术是一项创新的半导体纳米晶体技术，它可以精确发光，呈现更明艳的蓝色、绿色和红色。采用 Quantum Dot 成色技术的液晶显示器可产生更生动的色彩，显示出的图像具有真实自然、缤纷多彩，呈现眼见为实的明艳生动色彩。
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
这款显示器具有 10.7 亿色的出色色深和优质的渐变效果，可重建平滑、精确和生动的图像。无论是玩游戏、看视频、还是处理对色彩至关重要的图形应用程序，都能享受准确逼真的视觉效果。
飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳