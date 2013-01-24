主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

采用 Quantum Dot 成色技术的液晶显示器

279E2FQE/93
  • 体验真实色彩和不受约束的视觉效果 体验真实色彩和不受约束的视觉效果 体验真实色彩和不受约束的视觉效果
    -{discount-value}

    采用 Quantum Dot 成色技术的液晶显示器

    279E2FQE/93

    体验真实色彩和不受约束的视觉效果

    飞利浦 USB-C 显示器可为您的工作空间带来令人惊叹的视觉效果和时尚设计。清晰的 4K 高清显示器搭配 Quantum Dot 色彩，可呈现清晰逼真的视觉画面。多视窗功能满足了对实用性和工作效率的需求。 查看所有优势

    采用 Quantum Dot 成色技术的液晶显示器

    体验真实色彩和不受约束的视觉效果

    飞利浦 USB-C 显示器可为您的工作空间带来令人惊叹的视觉效果和时尚设计。清晰的 4K 高清显示器搭配 Quantum Dot 色彩，可呈现清晰逼真的视觉画面。多视窗功能满足了对实用性和工作效率的需求。 查看所有优势

    体验真实色彩和不受约束的视觉效果

    飞利浦 USB-C 显示器可为您的工作空间带来令人惊叹的视觉效果和时尚设计。清晰的 4K 高清显示器搭配 Quantum Dot 色彩，可呈现清晰逼真的视觉画面。多视窗功能满足了对实用性和工作效率的需求。 查看所有优势

    采用 Quantum Dot 成色技术的液晶显示器

    体验真实色彩和不受约束的视觉效果

    飞利浦 USB-C 显示器可为您的工作空间带来令人惊叹的视觉效果和时尚设计。清晰的 4K 高清显示器搭配 Quantum Dot 色彩，可呈现清晰逼真的视觉画面。多视窗功能满足了对实用性和工作效率的需求。 查看所有优势

    相似产品

    See all 家用显示器

      体验真实色彩和不受约束的视觉效果

      • E 系列
      • 27 英寸（68.6 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 高清）
      通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑

      通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑

      这款飞利浦显示屏采用 USB C 型接口，可提供电源。借助智能、灵活的电源管理，您可以直接为兼容的设备充电。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。您可以观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时为您兼容的设备供电和充电。

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，十分精确

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，十分精确

      这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

      Quantum Dot 技术，让您欣赏眼见为实的逼真色彩

      Quantum Dot 技术，让您欣赏眼见为实的逼真色彩

      Quantum Dot 技术是一项创新的半导体纳米晶体技术，它可以精确发光，呈现更明艳的蓝色、绿色和红色。采用 Quantum Dot 成色技术的液晶显示器可产生更生动的色彩，显示出的图像具有真实自然、缤纷多彩，呈现眼见为实的明艳生动色彩。

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      10.7 亿色的出色色深和优质的渐变效果

      这款显示器具有 10.7 亿色的出色色深和优质的渐变效果，可重建平滑、精确和生动的图像。无论是玩游戏、看视频、还是处理对色彩至关重要的图形应用程序，都能享受准确逼真的视觉效果。

      多视窗可同时启用双连接和查看

      飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸 / 68.6 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        596.76（水平）x 335.66（垂直）毫米
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        3840 x 2160 @ 60 Hz*
        像素密度
        163 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶响应时间）*
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        1300:1
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        像素间距
        0.1554 x 0.1554 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        色域（标准）
        NTSC 119.67%*、sRGB 154.58%*、DCI-P3 98.9%*、BT 709 100%*、Adobe RGB 100%*、Rec 2020 81.8%*
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        扫描频率
        HDMI：30 - 140 千赫（水平）/40 - 60 赫兹（垂直），DP/USB-C: 140 - 140 千赫（水平）/ 40 - 60 赫兹（垂直）
        sRGB
        无闪烁
        LowBlue 模式
        EasyRead
        SmartUniformity
        97 ~ 102%
        Delta E
        < 2（适用于 sRGB）
        自适应同步

      • 连接

        信号输入
        DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 2.0 x1、USB-C (PD 65W)
        同步输入
        单独同步
        音频（输入/输出）
        音频输出

      • 便利性

        多视窗
        • PIP/PBP 模式
        • 2x 设备
        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 亮度
        • 输入
        • SmartImage 游戏
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        100  毫米
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        43.0 瓦（标准）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        614 x 475 x 234  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        614 x 354 x 38  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        678 x 504 x 153  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        5.35  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.55  千克
        带包装的产品（千克）
        7.99  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CB
        • CCC
        • CECP
        • CEL
        • CE 标记

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 最高分辨率，适合 HDMI、DP 或 USB-C 输入。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • DCI-P3 覆盖范围基于 CIE1931
          • BT 709 覆盖范围基于 CIE1976
          • Adobe RGB 覆盖范围基于 CIE1976
          • Rec 2020 覆盖范围基于 CIE1931
          • 屏幕共享、通过互联网在线流式播送视频和音频等活动可能影响您的网络性能。您的硬件、网络带宽及其性能将决定音频和视频的总体质量。
          • 您的笔记本电脑/设备必须支持 USB-C 标准动力输送规格才能使用 USB-C 供电和充电功能。请查看您的笔记本电脑用户手册或咨询制造商以了解更多详细信息。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。