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拓展你的游戏视野
以令人惊叹的色彩和清晰度畅玩游戏。这款 Evnia 显示器拥有 4K UHD 分辨率和 160Hz 刷新率，非常适合希望在不牺牲速度的情况下进一步提升画面表现的游戏玩家。
Evnia 3000
27英寸（68.5厘米）
3840 x 2160（4K 超高清）
您玩激烈的竞技游戏。您想要显示无延迟、超流畅的图像。这款飞利浦显示器每秒最多可重绘屏幕图像 160 次，比标准显示器速度更快。帧率较低时，敌人会在屏幕上从一个点跳到另一个点，从而难以瞄准并击中目标。凭借 160Hz 帧率，您可以在屏幕上获得这些关键的缺失图像，以超流畅的动作显示敌人的移动，从而轻松瞄准目标。凭借超低输入延迟和无画面撕裂的体验，这款飞利浦显示器是您的理想游戏伙伴。
飞利浦显示器采用 0.3 ms Smart MBR，可有效消除拖影和运动模糊，呈现更清晰、更精准的画面，提升游戏体验。高速动作和戏剧性的场景转换都能流畅呈现，是畅玩刺激且对快速反应要求极高的游戏的理想之选。
这些飞利浦显示器采用高性能面板，呈现 UltraClear、4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要用于 CAD 解决方案的极其细致图像的专业人士，使用 3D 图形应用程序，还是处理超大电子表格的财务高手，飞利浦显示器都能让您的图像和图形栩栩如生。
“IPS”文字标志/商标及相关技术专利归其各自所有者所有。
DCI-P3 覆盖范围基于 CIE1976，sRGB 覆盖范围基于 CIE1931，NTSC 色域和 Adobe RGB 色域基于 CIE1976。
为了获得最佳输出性能，请始终确保您的显卡能够达到这款飞利浦显示器的最高分辨率和刷新率。
响应时间值等于 SmartResponse
Smart MBR 用于通过调整亮度来减少拖影，因此开启 Smart MBR 时无法调节亮度。为减少运动模糊，LED 背光会与屏幕刷新同步进行频闪，这可能会导致明显的亮度变化。
智能MBR是游戏优化模式。开启智能MBR可能会导致明显的屏幕闪烁。建议在不使用游戏功能时将其关闭。
请注意，低输入延迟功能始终处于启用状态，无法关闭。
这款显示器致力于可持续发展：支架底座支脚及耳机挂架均由 35% 的再生塑料制成，显示器外壳则由 85% 的消费后再生塑料制成。
NVIDIA® G-SYNC® 支持接口：DisplayPort。
请务必将 NVIDIA® G-SYNC® 驱动程序更新至最新版本，更多信息请访问 NVIDIA 网站：https://www.nvidia.com/
请确保您的显卡支持 NVIDIA® G-SYNC®。
本宣传页中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。
显示器外观可能与功能示意图有所不同。