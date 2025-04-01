160Hz 刷新率，呈现超流畅、绚丽的图像

您玩激烈的竞技游戏。您想要显示无延迟、超流畅的图像。这款飞利浦显示器每秒最多可重绘屏幕图像 160 次，比标准显示器速度更快。帧率较低时，敌人会在屏幕上从一个点跳到另一个点，从而难以瞄准并击中目标。凭借 160Hz 帧率，您可以在屏幕上获得这些关键的缺失图像，以超流畅的动作显示敌人的移动，从而轻松瞄准目标。凭借超低输入延迟和无画面撕裂的体验，这款飞利浦显示器是您的理想游戏伙伴。